El mentalista Toni Bright presenta este viernes en Langreo su espectáculo 'Volver a creer'

OVIEDO 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Langreo ha anunciado que el este viernes 30 de enero a las 20.00 horas, el Teatro José León Delestal abrirá sus puertas para recibir a Toni Bright, reconocido como uno de los mejores magos de la mente del país.

Bajo el título 'Volver a Creer', el mentalista presenta una propuesta de 'magia de la mente' que promete 'un viaje más allá de la lógica'", según ha asegurado el Ayuntamiento. A diferencia de la magia convencional, el espectáculo de Toni Bright "se aleja de los trucos comunes para centrarse en el uso magistral de la psicología, la sugestión y el ilusionismo psicológico".

Según elconsistorio, durante 70 minutos de el público se verá inmerso en una atmósfera de misterio donde "se plantearán desafíos fascinantes: ¿Es posible doblar metal con el pensamiento o anticipar el número de la lotería?". El evento cuenta con entrada gratuita hasta completar el aforo del teatro.