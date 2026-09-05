El Mercado Artesano y Ecológico de Avilés celebra este fin de semana la última edición del año

OVIEDO, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Mercado Artesano y Ecológico (MAE) regresa este fin de semana a la plaza de Las Meanas de Avilés con 26 puestos de artesanía y alimentación. La cita corresponde a la última edición del certamen en 2026 y cuenta con piezas de azabache, madera, cuero, textil o cosmética ecológica, además de productos gastronómicos de origen ecológico.

El horario de apertura del mercado será el sábado de 11.00 a 15.00 y de 17.00 a 21.00 horas, mientras que el domingo concluirá por la tarde a las 20.00 horas.

En esta ocasión, la edición se ha inspirado en las madreñas para presentar este calzado tradicional asturiano con una nueva función orientada a la decoración y al uso cotidiano. Además, el certamen acoge iniciativas de Cogersa con la exposición 'SuperpodeRRes' durante la jornada del sábado y de COPAE el domingo para informar sobre la certificación ecológica.

La cita cuenta también con la presencia de las ONG Arco Iris y Acción Sin Fronteras, así como de las entidades de voluntariado Galbán y Asicas. Como novedad, se sorteará un lote de productos artesanos valorado en 700 euros entre las personas mayores de edad que hayan realizado alguna compra durante el fin de semana, cuyo fallo público tendrá lugar el domingo a las 17.30 horas.