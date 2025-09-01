El Mercado del Trueque y Segunda Mano de Siero contará con 60 expositores y dará prioridad a empadronados en el concejo

OVIEDO, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Siero ha abierto el plazo para participar en una nueva edición del Mercado del Trueque y Segunda Mano de Pola de Siero, que se celebrará en la plaza Cubierta el sábado 27 de septiembre y el domingo 28.

El plazo para solicitar un espacio expositor permanecerá abierto hasta el próximo 10 de septiembre. Según informa el Ayuntamiento, habrá un máximo de 60 expositores y se dará prioridad para los empadronados en Siero. Las bases de participación recogen que los artículos admitidos deberán ser de segunda mano y no presentar riesgos para los adquirentes, cumpliendo con todas las condiciones de seguridad y sanidad.

Los artículos que podrán ponerse a la venta o intercambiar incluyen ropa, calzado, libros, juguetes, artículos del hogar, herramientas, material deportivo, objetos de colección y otros productos de segunda mano que, por su naturaleza, puedan ser adquiridos en condiciones más ventajosas que en el comercio habitual.