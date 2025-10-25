Los Mercados del Paraíso Natural de producción ecológica llegan a Posada de Llanera este domingo

OVIEDO, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Parque Cuno Corquera de Posada de Llanera será el nuevo escenario de los Mercados del Paraíso Natural de producción ecológica este domingo, cuando se celebrará el segundo encuentro de este tipo en Asturias, tras una primera cita celebrada en Ribera de Arriba el pasado fin de semana.

El evento, organizado por el COPAE y financiado por las nuevas ayudas de la Consejería de Medio Rural y Política Agraria, reunirá a 27 puestos de alimentación ecológica y artesanía asturiana, consolidando esta iniciativa que busca acercar la producción local al público.

La primera edición del mercado, celebrado el pasado fin de semana en el centro social de La caballería de Soto de Arriba, reunió a 20 productores de alimentos ecológicos de Asturias y tuvo gran afluencia de visitantes, lo que demuestra el creciente interés por la producción ecológica en la región.

En esta ocasión, la cestería volverá a ser una de las actividades estrella. Un maestro artesano guiará a los participantes en la elaboración de un cesto a lo largo de cuatro horas --de 11.00 a 15.00--.

En el mismo horario, los más pequeños también podrán disfrutar de un taller en el que elaborar con sus manos un robot de madera. Lo harán en cuatro turnos de una hora. La inscripción previa para ambos talleres puede realizarse a través del teléfono 628200520.

Además, entre las 11.00 y las 19.00 h se podrá disfrutar de música en directo, talleres para jóvenes y adultos y de muy variados productos ecológicos, en su mayoría respaldados por la marca Alimentos del Paraíso Natural. Como novedad respecto a la cita de Ribera de Arriba, se incluirán varios puestos de artesanía asturiana.