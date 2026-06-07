El mes de mayo en Asturias, muy cálido y húmedo, según Aemet

Playa de Espasa - EUROPA PRESS

OVIEDO 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha publicado su resumen climatológico correspondiente al mes de mayo en Asturias y ha concluido que resultó muy cálido y húmedo.

Así, según los datos del mencionado resumen recogido por Europa Press, mayo tuvo en Asturias una temperatura media de 14,7 grados centígrados, 1,8 grados por encima del promedio para ese mes en la serie de datos de referencia 1991-2020. El de este mayo ha sido el tercer mes de mayo más cálido desde 1961.

Respecto de la precipitación, mayo resultó húmedo en promedio. Se recogieron 105,4 litros por metro cuadrado de precipitación, que es un 13% superior a lo esperado en un mes de mayo, cuya media es de 93,2 litos por metro cuadrado para 1991-2020.

Según Aemet, el año hidrológico en curso (meses de octubre de 2025 a mayo de 2026) tiene hasta el momento carácter muy seco, con 804,5 litros por metro cuadrado, un 21% menos de lo normal respecto al mismo periodo del año para 1991-2020 (1018,4). Este año hidrológico en curso se sitúa como el noveno más seco del periodo 1961-2026.

El mes de mayo tuvo en Asturias dos partes muy diferenciadas. Durante la primera parte, hasta el día 18, se mantuvieron en general temperaturas por debajo de lo esperado para la época, especialmente los días 4-6 y 14-17. Sin embargo, lo más destacable de estas primeras semanas fueron las precipitaciones, que se registraron casi de manera diaria. Algunos días estas precipitaciones fueron especialmente intensas, con descargas eléctricas asociadas e incluso lluvias de intensidad puntualmente torrencial en el Aeropuerto el día 10.

Por otro lado, a partir del día 20 se produjo en cambio muy brusco en el tiempo sensible. Una masa anticiclónica cubrió todo el occidente europeo, la cual perduró casi hasta final de mes con un bloqueo omega. Esto, junto con vientos casi constantemente de componente sur, e incluso llegada de aire africano, provocaron unas temperaturas en Asturias muy superiores a lo habitual para la época, con anomalías de temperatura máxima media diaria que llegaron hasta más de 13,2 grados de incremento el día 22.

Se registraron récords de temperatura máxima para mayo en la mayoría de estaciones meteorológicas, superando los 30 grados en numerosas estaciones tanto del litoral como del interior. Además, las noches fueron también más cálidas de lo normal y se registraron récords de temperaturas mínimas más altas para un mes de mayo. Durante los días 21-27 también destacaron las tormentas, y especialmente las descargas eléctricas registradas.