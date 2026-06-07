Las mesas para informar sobre las alternativas de El Puente, en Langreo, arrancarán el 15 de junio

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OVIEDO, 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

El programa informativo de mesas de diálogo, anunciado por el gobierno de Langreo, para explicar las alternativas de desarrollo urbanístico para el barrio de El Puente, arrancará el próximo lunes, día 15 de junio.

El ejecutivo local ha preparado un calendario de coloquios, que incluye la participación de profesionales externos especializados en urbanismo, ordenación del territorio e infraestructuras, además de técnicos municipales y responsables del Principado, en una iniciativa que se enmarca en la nueva fase de participación ciudadana que se abre tras la suspensión del convenio urbanístico.

El objetivo es que los afectados y todos los langreanos dispongan de información clara, documentación accesible y criterios reales y suficientes para valorar las distintas opciones, según han informado desde el Ayuntamiento, que ya trasladó este viernes el inicio del proceso a los portavoces de los afectados y de las asociaciones vecinales.

El Consistorio quiere que esta fase de participación no se limite a una explicación política del Gobierno local, sino que incorpore voces técnicas diversas e independientes.

La presencia de técnicos municipales, responsables del Principado y profesionales externos permitirá reforzar la credibilidad del proceso, contrastar dudas y ofrecer a vecinos, propietarios y colectivos una visión más completa de los escenarios que se pongan sobre la mesa.

Entre los participantes ya confirmados figuran Juan José Tielve Cuervo, ingeniero de Caminos y exconsejero de Fomento del Principado; Ícaro Obeso, especialista en geografía y ordenación del territorio de la Universidad de Oviedo; e Ignacio Ruiz Latierro, director general de Ordenación del Territorio del Gobierno asturiano. La mesa redonda que abrirá el programa en la Casa de Cultura de La Felguera contará con el Alcalde Roberto Marcos García Gutiérrez, que actuará como moderador.

Estas charlas y coloquios iniciales darán paso a varios grupos de trabajo que se reunirán en días sucesivos. Estas mesas se han articulado siguiendo las divisiones establecidas en el PGOU y el área de acción del convenio suspendido.

Así un día participarán los afectados de la unidad de actuación 49, otro los de la 48 y otro los de la 50 del entorno de El Puente. Asimismo, está previsto una mesa de trabajo con propietarios de las unidades de acción colindantes y otra con actores políticos, sindicales y sociales. Junto a todos ellos, los técnicos urbanísticos y los representantes institucionales del Ayuntamiento de Langreo y del Principado de Asturias.

Tanto los afectados, como las entidades sociales y los grupos políticos podrán defender sus alternativas para El Puente y explicar su encaje jurídico, forma de financiación, impacto en la vivienda pública, fórmulas para adquirir el suelo y plazos.

Asimismo, para reforzar la transparencia, el Ayuntamiento prevé desarrollar acciones informativas orientadas a facilitar que la ciudadanía conozca los datos básicos, los criterios de análisis y las alternativas que se sometan a valoración.