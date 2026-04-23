El microrrelato 'Escocia', de Abel Martínez, gana el concurso del Día del Libro en categoría adulta

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AVILÉS, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El jurado del VI Concurso de Microrrelatos Día del Libro, organizado por la Red de Bibliotecas Municipales de Avilés, ha otorgado el premio en la categoría de mayores de 18 años a la obra Escocia, de Abel Martínez González, escrita en asturiano y presentada bajo el seudónimo de Sapagueiro.

El relato ganador se impuso a un total de 51 textos presentados en la categoría de adultos, dentro de un certamen al que concurrieron 83 obras, de las cuales 13 fueron descartadas por incumplir las bases. En total, se admitieron 70 microrrelatos.

En el resto de categorías, los trabajos premiados han sido escritos íntegramente por niñas. Así, en la categoría de 6 a 8 años resultó ganadora Aventuras en la biblio, de Julia López Vuelta (seudónimo: July July); en la franja de 9 a 12 años, el galardón fue para Trucos malvados' de Vera Mendoza Valdés (seudónimo: Vemeva); y en la categoría de 13 a 18 años, el premio recayó en Las mentiras de mamá, de Alicia Esperón González (seudónimo: Aliespe).

El jurado estuvo compuesto por Begoña Mediavilla, técnico especialista en biblioteca de la Biblioteca de Tecnología y Empresa de la Universidad de Oviedo; la escritora Elma S. Vega; Gloria Sánchez, auxiliar de la Biblioteca Bances Candamo; y Montserrat Machicado, responsable de la Estaya de la Llingua del Ayuntamiento de Avilés. Actuó como secretaria, con voz pero sin voto, Teresa Pasarín, bibliotecaria de la Fundación Municipal de Cultura.

La entrega de premios se celebrará el próximo 7 de mayo a las 18.00 horas en la Biblioteca Bances Candamo, en un acto que contará con la presencia de la concejala de Cultura, Yolanda Alonso Fernández. Las personas galardonadas recibirán un diploma y un lote de libros.