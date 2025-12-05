Los miembros de la Brigada de Salvamento Minero y prorrogan su renuncia al 31 de enero para dar margen a la negociación

El presidente del comité de Empresa de Hunosa, Andrés Ballina, el representante de CCOO, Adrián Miguel Pérez, y el brigadista Óliver Suárez junto a miembros de la Brigada de Salvamento Minero. - EUROPA PRESS

OVIEDO 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

CCOO de Hunosa y el SOMA-Fitag-UGT han emitido este viernes una nota de prensa en la que informan de que han conseguido que la dirección de la empresa pública Hunosa retome el diálogo social y se negocie una salida consensuada a la situación actual de la Brigada de Salvamento Minero, en cuanto a las horas que se les adeuda.

Para ello, en aras de tener más agilidad para alcanzar un acuerdo, a propuesta de los dos sindicatos, se creado una comisión delegada de Comité Intercentros encabezada por Andrés Vallina (SOMA-Fitag-UGT), Adrián Miguel (CCOO de Hunosa).

Por su parte, los brigadistas, dan un margen de confianza esta Comisión y han decidido prorrogar su renuncia hasta el 31 de enero de 2026. En un principio, el plazo que habían marcado terminaba este 7 de diciembre.

Las organizaciones han dicho que la decisión de los brigadistas pone de relieve el compromiso "inequívoco y solidario" que tienen con este cuerpo de rescate y con el conjunto de la sociedad.

"Esperamos que, tanto Hunosa y la SEPI, una vez que han recapacitado en cuanto a su posición de ninguneo a aquellos que tienen la capacidad para alcanzar acuerdos, también hagan lo mismo para poder cerrar este desafortunado conflicto del que ya veníamos advirtiendo y que ha provocado una contestación sindical, política y social como hacía tiempo que no se veía en Asturias y concretamente en las comarcas mineras", han señalado desde CCOO y el SOMA.