Mieres acoge el gran foro estatal para frenar la pobreza juvenil en un país con el 27% del colectivo en riesgo

Campus de Mieres - EUROPA PRESS

OVIEDO, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN España), ha organizado para los próximos 1, 2 y 3 de julio en Mieres su Encuentro Estatal de Participación Juvenil 'Rompiendo el ciclo de la pobreza', en colaboración con EAPN Asturias.

El evento, que se celebrará en el Campus Universitario de Mieres, reunirá a unos 70 jóvenes en riesgo de pobreza y/o exclusión social de la práctica totalidad del Estado, para abordar la transmisión intergeneracional de la pobreza y la desigualdad de oportunidades que atraviesa la juventud en España.

Según ha explicado EAPN en nota de prensa, el reciente XVI Informe 'El Estado de la pobreza' publicado el 3 de junio por EAPN España refleja que el 27% de las personas jóvenes de 16 a 29 años están en riesgo de pobreza o exclusión social.

Las jornadas concluirán con un encuentro con representantes institucionales estatales y autonómicos el viernes 3 de julio a las 10.00 horas, que podrán recoger las propuestas y demandas trabajadas por los jóvenes participantes.

Participarán la directora general de Participación Ciudadana, Transparencia, Diversidad Sexual y LGTBI del Gobierno del Principado de Asturias, Nuria Rodríguez, y la directora general del Instituto de la Juventud de España (INJUVE), Margarita Guerrero.

Por último, el jueves 2 de julio a las 18.00 horas se realizará un Acto Simbólico en el Parque Aníbal Vázquez para visibilizar las problemáticas que atraviesa la juventud en situación de pobreza y exclusión social.