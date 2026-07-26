Mieres contará con su primer punto de recarga de agua para helicópteros

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MIERES, 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

Mieres contará con un punto de recarga de agua para helicópteros de extinción de incendios, el primero de estas características en el concejo. El proyecto de construcción de un depósito contra incendios forestales de 130 metros cúbicos de capacidad en el Área Recreativa de La Teyerona se encuentra en su fase final de redacción.

Según ha informado el Ayuntamiento de Mieres, los trabajos contemplan el movimiento de tierras, la conexión a la red general y la digitalización del sistema. Esta actuación será financiada a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader), en el marco del convenio de colaboración suscrito con el Principado de Asturias y cofinanciado junto al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

La ubicación del depósito y sus especificaciones técnicas y de aproximación se han consensuado con el servicio de medios aéreos de extinción de incendios del Principado de Asturias. El objetivo de la instalación es reducir al máximo los tiempos entre descargas dentro de su radio de servicio para atajar los incendios en el menor tiempo posible con una carencia óptima.