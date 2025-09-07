Mieres ya cuenta con las primeras pistas de tenis de tierra batida de las cuencas mineras

OVIEDO, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las obras de la tercera fase de la Ciudad del Tenis de La Riquela afrontan su fase final. Con una inversión de 547.000 euros, el proyecto ha permitido la construcción de dos pistas de tenis de tierra batida --las primeras de este tipo en las cuencas mineras--, así como obras complementarias como la urbanización del entorno y la edificación de una instalación destinada al almacenamiento de tierras para el mantenimiento de las pistas.

La actuación ha sido financiada a través del Instituto para la Transición Justa, con fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), y se enmarca en la estrategia del Gobierno local de mejora de instalaciones y servicios deportivos en el concejo.

Desde el Ayuntamiento recuerdan que esta línea de trabajo ha sido constante en los últimos años, con una inversión global de 5 millones de euros en infraestructuras deportivas. En este contexto, actuaciones como la de La Riquela o la reforma integral del polideportivo de Oñón "contribuyen a ampliar y mejorar la oferta de equipamientos en un ámbito clave para la calidad de vida y la salud de la ciudadanía".