Miguel Trevín, hermano de Antonio Trevín: "Era un muy buen tipo que murió tranquilo"

OVIEDO 24 Jul.

Miguel Trevín, el hermano del expresidente del Principado, Antonio Trevín, ha querido recordarlo esta mañana, a las puertas de Presidencia donde ha quedado instalada la capilla ardiente como "un muy buen tipo" y ha asegurado que estos días su familia lo está notando. "El cariño de la gente bueno nos tiene más que nada sobrepasados", aseguraba a los medios de comunicación.

Ha asegurado que su hermano fue un hombre "que intentó ser bueno trabajando, intentó ser bueno humanamente y que casi lo consiguió". Además ha asegurado que Antonio Trevín "murió tranquilo, aunque murió luchando hasta el último momento, algo que era su característica propia".

"No se no se enteró que moría porque estaban tan por encima las ganas de vivir que tenía que no se enteró ni siquiera que se iba", afirmó su hermano, que recordó que el haberse quedado huérfanos desde muy pequeños siempre han estado muy unidos.

Recordó que ni la distancia geográfica ni la ideológica que muchas veces mantuvieron logró separarles y "siempre hubo muchísimo cariño" entre los dos.