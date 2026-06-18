La mina La Camocha es declarada Lugar de Memoria Democrática por su papel clave en el origen de CCOO y la lucha obrera

Archivo - El secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez,preside un acto con motivo de la incoación del expediente de declaración de la Mina de La Camocha (Gijón) como Lugar de la Memoria Democrática. - EUROPA PRESS - Archivo

GIJÓN 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Secretaría de Estado de Memoria Democrática ha declarado Lugar de Memoria Democrática la Mina de La Camocha, en el concejo de Gijón (Asturias), en reconocimiento a su relevancia histórica en la lucha obrera durante la dictadura franquista y su papel en el origen del movimiento de CCOO.

La resolución, de 12 de junio de 2026 y publicada este jueves en el BOE, culmina un expediente incoado el 19 de junio de 2025 por la Dirección General de Promoción de la Memoria Democrática, y se adopta conforme a lo previsto en la Ley 20/2022 de Memoria Democrática y en la normativa de procedimiento administrativo común.

El texto subraya que la mina gijonesa fue un enclave destacado de movilización obrera en un contexto de supresión de derechos fundamentales tras la Guerra Civil, con la ilegalización de sindicatos y la implantación del Sindicato Vertical. En este escenario, los trabajadores de La Camocha protagonizaron algunas de las primeras experiencias organizadas al margen de las estructuras oficiales.

En concreto, destaca la huelga de enero de 1957, de nueve días de duración, en la que una comisión de trabajadores logró imponerse como interlocutora válida frente al Sindicato Vertical, obteniendo mejoras laborales. Esta experiencia es considerada el germen fundacional de Comisiones Obreras, al articular reivindicaciones colectivas y estrategias de negociación sostenidas.

Asimismo, la resolución recoge el protagonismo de la mina en las grandes movilizaciones de 1962, con una amplia participación de sus cerca de 1.600 trabajadores, así como en la consolidación del movimiento obrero asturiano durante la década de 1960, pese a la represión, detenciones e ilegalización de organizaciones sindicales.

El reconocimiento también alude al paro de 1977, ya en la Transición, que permitió acabar en este enclave con el Sindicato Vertical, consolidando a CCOO y UGT como representantes de los trabajadores.

A la luz de estos hechos, el Ministerio considera que La Camocha reúne los requisitos establecidos en el artículo 49 de la Ley de Memoria Democrática, al tratarse de un espacio vinculado a la lucha por los derechos y libertades y a la resistencia frente a la dictadura, con una fuerte significación en la memoria colectiva.

La declaración corresponde a la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, a propuesta de la Dirección General competente, en virtud de lo dispuesto en el artículo 50.4 de la citada ley.