Ministerio de Vivienda y Gobierno asturiano suscriben un protocolo para cogestionar cerca de 400 inmuebles de Casa 47

Adrián Barbón e Isabel Rodríguez - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno del Principado y el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana han suscrito este jueves un protocolo para cogestionar cerca de 400 inmuebles que la entidad estatal Casa 47 posee en Asturias y ponerlos a disposición de la ciudadanía con alquileres asequibles.

La ministra del ramo, Isabel Rodríguez, el presidente del Gobierno asturiano, Adrián Barbón, han firmado el documento junto con el consejero de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico, y la presidenta de Casa 47, Leire Iglesias.

Según han explicado sus promotores, el protocolo supone el primer paso para la ratificación posterior de un convenio en el que se detallarán las acciones, los compromisos y las condiciones del arrendamiento.

En ese marco se definirán los límites de renta, los precios máximos de alquiler y los criterios de selección de las personas beneficiarias.

Paralelamente, el ministerio también se ha comprometido a buscar fórmulas para poner a disposición de Asturias terrenos de Casa 47 que puedan reforzar las políticas autonómicas de vivienda.

Casa 47 es la entidad estatal de vivienda y suelo que surgió tras el proceso de transformación de Sepes y que se encarga de la gestión de todo el ciclo residencial del parque público de vivienda de España, desde la adquisición y planeamiento del suelo hasta la entrega final de llaves.