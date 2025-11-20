El ministro Torres pide en el Pozo Sotón cuidar la democracia, esa "perla" que "tanto ha costado labrar"

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, interviene durante un homenaje a las víctimas republicanas, a 20 de noviembre de 2025, en El Entrego, San Martín del Rey Aurelio, Asturias (España). Asisten a un acto de homen - Juan Vega - Europa Press

SAN MARTÍN DEL REY AURELIO 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Pozo Sotón, en San Martín del Rey Aurelio, ha sido este jueves el escenario elegido para rendir homenaje a 70 víctimas republicanas asturianas de la guerra y la dictadura franquista, con un acto que ha estado presidido por el Ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, que ha pedido "estar vigilantes" y "mimar a la España por la que lucharon nuestros antepasados" ante las amenazas actuales. "Que nuestra España no decaiga ni caiga y que nunca jamás olvide, porque memoria es democracia", dijo.

"Cuidemos ese legado, esa perla, no bajemos la guardia la guardia. Esta democracia que tanto nos ha costado labrar, conquistada gracias a la lucha de todas y de todos los españoles, puede estar amenazada, y lo está, igual que lo está Europa y América, fuerzas que se autoafirman democráticas y políticas, pero que son realmente nostálgicas y añodaradas del autoritarismo, dijo el ministro.

Ha resaltado el titular de Memoria Democrática la coincidencia de este acto presisamente con este 20 de noviembre, cuando se cumplen 50 años de la muerte de Francisco Franco, una fecha tan "relevante" que supuso "el principio del fin de la dictadura, el principio del fin de la pérdida de derechos y de libertades".

"HAY QUE ESTAR VIGILANTES"

"Estemos vigilantes. No permitamos que nos arrebaten lo que tanto trabajo, sufrimiento y vida nos ha costado alcanzar, porque esos que ahora gritan y que incluso pretenden apropiarse de la palabra libertad, son, sin embargo, herederos de las ideas de aquellos que nos la arrebataron, la libertad, hace casi 90 años, en aquel fatídico 1936 que hizo añicos tantas vidas y tantas ilusiones", dijo el ministro en un acto en el que no ha faltado ni la poesía, ni la música.

En su intervención en el acto, el ministro ha pedido que "pese al dolor que nos atenaza, se convierta este acto en un espacio para la esperanza" porque ha manifestado que "las personas a las que hoy se rinde homenaje hubieran querido ver los frutos de la España que sembraron, heredada de aquella de la segunda república con la que se sintieron identificadas".

"Ellas y ellos pusieron la simiente de nuestra democracia, de esta España nuestra que puede mirar al pasado y sentirse orgullosa de haber superado una dictadura que nos oprimió y nos sumió en la barbarie durante 40 años y de haber construido 50 años de libertad, con el tesón y el sacrificio que sólo atesoran aquellas y aquellos que creen realmente en la democracia", dijo.

Víctor Torres ha destacado la adecuado del sitio para celebrar este acto. "Qué mejor sitio, sinceramente lo decimos, que estar hoy aquí en Asturias, en este acto central, por parte del Gobierno de España, por lo que simbolizó, representó, batalló y peleó desde diversos ámbitos, la sociedad asturiana, para poder hoy vivir y recuperar lo más preciado que es la democracia", dijo el ministro.

JÓVENES Y DEMOCRACIA

Previamente al acto, el ministro, en declaraciones a los medios ha incidido en la importancia de que los jóvenes que han tenido la suerte de nacer en democracia valoren esa suerte que no la tuvieron sus abuelos o bisabuelos, que nacieron en medio de una dictadura con un hambre producto también de ese aislamiento de España y donde no podían expresar sus libertades, ni siquiera podían hablar hablar en sus lenguas vernáculas.

A juicio del ministro es importante que esos jóvenes sepan qué es lo que realmente ocurre cuando la democracia se pierde.

DELEGADA DEL GOBIERNO

Por su parte la Delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra, ha manifestado que este acto "no se hace desde el rencor, sino desde la responsabilidad, desde esa convicción democrática que sabe que un país solo avanza cuando es capaz de mirar de frente su historia y de nombrarla toda".

"La entrega de estas 70 declaraciones de reconocimiento y reparación no es un gesto administrativo, es un acto de justicia. Es decir, alto y claro, que el Estado reconoce el daño causado y que se promete, con memoria, con verdad a restituir, aunque sea moralmente, aquello que nunca debió de ser arrebatado. Cada nombre que hoy mencionamos es una vida quebrada, pero también una lección de coraje", dijo Lastra.

SE ACABÓ EL SILENCIO

El presidente del Principado, Adrián Barbón, por su parte ha manifestado que ya ha transcurrido tiempo y aunque muchos sostienen que deberíamos haberlo dejado todo así, "tapado bajo una espesa costra de olvido, aquí estamos para lo contrario".

"Estamos para remover, para sacar a la luz, para recordar, precisamente porque no queremos perder la memoria. Precisamente, porque nosotros no debemos ser indiferentes. Desde luego, Asturias no puede serlo, con tanto dolor como hubo", dijo Barbón.

Y es que ha insistido el presidente asturiano en que el tiempo del silencio ya pasó y casi cuarenta años de franquismo fueron "mordaza de sobra". "Que no nos pidan que sigamos callados", dijo.

ENTREGAS DE DECLARACIONES DE RECONOCIMIENTO Y REPARACIÓN

Han sido un total de 70 los reconocimientos otorgados en este acto a los familiares de otros tantas víctimas asturianas de la guerra y la dictadura franquista.