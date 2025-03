Los minoritarios de Duro Felguera se opondrán a que la venta de 'El Tallerón' a Indra sea a precio de derribo

Inician actuaciones legales confidenciales y se plantean demandar al Estado

OVIEDO/MADRID, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato de Accionistas Minoritarios (SAM) de Duro Felguera ha avanzado que se opondrá a que el importe de la potencial venta a Indra de 'El Tallerón', el taller de calderería pesada de la compañía asturiana ubicado en Gijón, sea a precio de derribo, si bien ha aplaudido que no sea a un coste cero, pues la operación podría rondar los 30 millones de euros.

Los pequeños accionistas de la ingeniería española también han anunciado que la semana pasada ya iniciaron las "actuaciones legales" avisadas con anterioridad, que prefieren mantener, de momento, "dentro de la más estricta confidencialidad", pues están a la espera de entablar una reunión con el consejo de administración de Duro Felguera. En esta línea, los minoritarios se han planteado "demandar al Estado" y otras actuaciones si se les "desprecia y perjudica".

El grupo presidido por Ángel Escribano anunció hace unas semanas que comprará una "factoría grande" a Duro Felguera en Gijón y que la reconvertirá para "hacer vehículos" militares, si bien no especificó de qué planta se trata ni el importe de esta potencial adquisición.

Así las cosas, la firma de ingeniería cuenta en Gijón con una factoría de calderería pesada especializada en la fabricación de recipientes a presión para la industria petroquímica y el sector nuclear.

Los minoritarios, que exigieron que se informase a los accionistas vía Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de las condiciones de la venta de 'El Tallerón' a Indra, han apreciado la posibilidad de que esta factoría no se vaya a a vender a coste cero, pues tal y como ha adelantado 'El Comercio', la operación, que podría cerrarse en tres semanas, ascendería a 30 millones de euros.

"El Tallerón no se va a vender a coste cero, pues se habla de 30 millones y como pasó con Epicom, nos opondremos a una venta a precio de derribo", ha señalado este lunes a Europa Press el presidente del SAM, Eduardo Breña.

Breña ha abogado por tener "en cuenta la urgencia de Indra de producir blindados para el lucrativo y necesario rearme europeo", a la par que ha reprochado que "esa inmediatez y oportunidad en la alternativa a Santa Bárbara Sistemas debe ser tenida en cuenta en el precio final".

"Nos opondremos a una venta de 'saldo' como la impuesta por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) de Epicom, filial de Duro Felguera considerada como estratégica para la seguridad nacional.

REUNIÓN CON EL CONSEJO DE DURO FELGUERA

De no producirse el encuentro con el consejo de administración de Duro Felguera, los minoritarios han defendido que "no será porque no hayan mantenido la debida confidencialidad siempre". "Igual que en su momento apoyamos responsablemente la toma de las mejores decisiones y respaldamos los acuerdos esenciales para la viabilidad de Duro Felguera, ahora nos corresponde actuar en defensa de los intereses del colectivo de los pequeños accionistas de la asturiana".

Para ello, el SAM ha explicado que cuenta con el despacho 'Breña & Breña Asociados', que dirigirá un equipo 'ad hoc' para, llegado el momento, "exigir las responsabilidades e indemnizaciones que correspondan, entre otras, la responsabilidad patrimonial del Estado si se perjudica el interés de Duro Felguera".