Miranda Vitienes gana la séptima edición del Concurso Escolar de Postales de Navidad en Villaviciosa

Villaviciosa ya tiene ganadora del Concurso de Postales Escolares de Navidad - VILLAVICIOSA

OVIEDO, 7 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Villaviciosa ha celebrado la séptima edición de su Concurso Escolar de Postales Escolares de Navidad con un récord de participación: un total de 228 trabajos presentados por alumnos y alumnas de 4º, 5º y 6º de primaria. La ganadora de esta edición ha sido Miranda Vitienes.

La iniciativa, promovida por el Ayuntamiento y respaldada un año más por la Asociación de Comerciantes y Servicios de Villaviciosa (Acosevi) --patrocinadora de los premios--, ha logrado implicar a los tres centros educativos del concejo: CRA Les Mariñes, CP Maliayo y Colegio San Rafael", ha afirmado el alcalde, Alejandro Vega Riego.

El jurado, integrado por Lola Lozano (Ateneo Obrero de Villaviciosa) y los acuarelistas Isabel Hernández y Enrique Mijares (Grupo Nieblastur), ha examinado "una amplia diversidad de técnicas, colores y motivos: árboles, luces, estrellas, Belenes, renos y otros símbolos tradicionales de la Navidad entre edificios emblemáticos y rincones de la Villa".

MIRANDA VITIENES, GANADORA DE ESTA EDICIÓN

La ganadora de esta edición ha sido Miranda Vitienes, autora de una composición "muy simbólica en la que un arco de luz da la bienvenida a la Navidad en Villaviciosa". Su obra será la imagen institucional con la que el alcalde, Alejandro Vega Riego, felicitará estas Fiestas.

El segundo premio recayó en Juan Piquero Pérez, estudiante de 6º de primaria del CP Maliayo, por una "detallada ilustración del edificio consistorial enmarcado en e una bola de Navidad". El tercer galardón fue para Selena María Priore Álvarez, de 5º de primaria del CRA Les Mariñes, gracias a su "colorista y amable representación de unos renos sobrevolando el parque".

El jurado ha querido subrayar "la alta calidad artística de las propuestas: Todas han sido creaciones muy imaginativas, muchas realmente excepcionales, siendo la mayor dificultad premiar solo a tres de ellas".