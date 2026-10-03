El Molín de la Garantiella entra en la Lista Roja de Hispania Nostra tras décadas de abandono

Molín de la Garantiella. - HISPANIA NOSTRA

OVIEDO 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Molín de la Gargantiella, una antigua casa-molino construida en 1787 en Cangas de Onís, ha entrado en la Lista Roja de Hispania Nostra tras acumular décadas de abandono y deterioro desde la Guerra Civil.

La edificación, promovida en el siglo XVIII por el secretario del duque de Alba, José Antonio Ruenes, se sitúa junto al río Güeña --en el paraje de La Gargantiella, cerca del Pozo los Llobos-- y ha servido históricamente como vivienda del molinero e ingenio hidráulico tradicional. A pesar del desuso, el inmueble ha mantenido intacta su estructura externa a lo largo de casi 250 años.

La construcción está levantada en piedra sobre la propia roca de la ribera del río Güeña y cuenta con un cuerpo a dos aguas, cuyos huecos y zócalos han sido elaborados en caliza de Covadonga. La propiedad se ubica dentro de una finca de una hectárea, delimitada por el norte por la variante de circunvalación de Cangas de Onís y por el sur por el propio río, en cuyo tramo de 500 metros alberga un coto pesquero.

En una nota de prensa, Hispania Nostra ha informado de que su propietario ha iniciado los trámites para llevar a cabo su rehabilitación, con el objetivo de recuperar la antigua casa-molino respetando la integridad estructural del edificio y su tipología original.

Aunque el inmueble mantiene su estructura exterior y sus principales características arquitectónicas, se requiere una intervención integral en su interior para garantizar su conservación y recuperación. El proyecto de rehabilitación previsto busca recuperar la memoria de la antigua casa-molino, incorporando sus elementos básicos identificados y recreando en la planta sótano o "infierno" una representación del antiguo ingenio molinero, acompañada de una explicación histórica y costumbrista sobre su funcionamiento y relevancia.

Con la incorporación del Molín de la Gargantiella, Asturias ha alcanzado los 40 elementos en la Lista Roja de Hispania Nostra, una herramienta que alerta sobre bienes culturales y naturales en riesgo por falta de mantenimiento, vandalismo o factores ambientales. En el conjunto de España, el listado ha sumado ya 1.648 bienes amenazados.