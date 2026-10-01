Monroy dice que su responsabilidad es "escuchar, trabajar, corregir aquello que deba mejorarse"

La consejera de Derechos Sociales, Nerea Monroy, en la Junta General. - CAPTURA WEB JGPA.

OVIEDO 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Nerea Monroy, ha comparecido este jueves en la comisión parlamentaria para dar cuenta del estado de su consejería y ha asegurado que, aunque no niega los problemas de la consejería, los asturianos merecen una visión más amplia de la que desde el PP se traslada de la situación.

"Tienen ustedes derecho a exigir más", le ha dicho al PP para añadir que "también este Gobierno se exige más cada día". "Pero una cosa es exigir y otra muy distinta transmitir permanentemente una visión derrotista de Asturias. Porque cuando se intenta instalar la idea de que todo está mal, no se perjudica al Gobierno, sino que se genera inseguridad entre quienes más necesitan la protección de las instituciones", ha manifestado Nerea Monroy.

Monroy ha incidido en que lleva pocas semanas al frente de la consejería pero tiene muy claro cuál es su responsabilidad y la misma pasa por escuchar, trabajar, corregir aquello que deba mejorarse y defender un sistema de derechos que ha costado décadas construir.

"Yo no vengo a negar los problemas. Asturias afronta un enorme desafío demográfico con una población cada vez más envejecida y una demanda creciente de cuidados, de atención a la dependencia y de apoyo a las familias. Precisamente por eso este Gobierno no ha elegido la resignación ni la política del lamento, ha elegido actuar", ha dicho.

MATERIA DE DEPENDENCIA

En materia de dependencia, Nerea Monroy, ha admitido que persisten retrasos y listas de espera, aunque ha defendido los avances registrados durante este año y ha asegurado que actualmente hay menos personas pendientes de valoración y de prestación y más usuarios atendidos que a comienzos de 2026.

Durante su intervención Monroy ha señalado que se trata de una de las principales preocupaciones de muchas familias asturianas y ha asegurado que quiere abordar la situación "con total franqueza".

"No voy a negar que existen retrasos, no voy a negar que siguen existiendo listas de espera y no voy a negar que el sistema debe seguir mejorando", ha afirmado.

La consejera ha defendido las medidas adoptadas a través del Plan Agiliza, con el que, según ha explicado, se han reforzado y reorganizado procedimientos, simplificado trámites y mejorado las herramientas de gestión.

Monroy ha sostenido que estas actuaciones han permitido que actualmente haya "menos personas pendientes de valoración, menos personas pendientes de prestación y más personas atendidas que a comienzos de 2026".

"Queda mucho por hacer, por supuesto", ha reconocido la consejera, quien ha contrapuesto la gestión del Ejecutivo a las críticas de la oposición. "La diferencia entre quien gobierna y quien se limita a criticar es que quien gobierna tiene la obligación de asumir los problemas y trabajar para resolverlos", ha señalado.

EL PP CONSIDERA QUE LA CONSEJERÍA ES UN "CAOS"

Desde el PP, grupo que reclamó la comparecencia, Beatriz Polledo ha anunciado que volverá a pedir la comparecencia de la consejera en la próxima comisión y ha asegurado que en esa consejería hay "un caos y preocupación por mucho que Monroy lo niegue.

"Yo no se a qué llama usted caos", ha criticado la diputada del PP, que ha considerado que no hay una sola área de la consejería que funcione. "Para usted qué tiene que pasar para que sea un caos. ¿No es un caos que sea usted la tercera consejera?", ha indicado Polledo que ha insistido en que el sistema "está colapsado" en su totalidad.