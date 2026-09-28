Monroy reivindica el papel del tercer sector como aliado para reforzar el Estado del bienestar

Reconociemientos a entidades del tercer sector. - PRINCIPADO

OVIEDO 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Nerea Monroy, ha reivindicado este lunes el papel del tercer sector como un aliado esencial para reforzar el Estado del bienestar, garantizar la cohesión social y avanzar hacia una Asturias más inclusiva.

Monroy se pronunciaba así durante la entrega de los III Galardones Haz +, organizados por la consejería en colaboración con la Mesa del Tercer Sector de Asturias.

Según recuerda el Gobierno asturiano, estos reconocimientos distinguen cada año la labor de personas, entidades e instituciones que, a través de la acción social, la innovación, la participación ciudadana y el compromiso con quienes más apoyo necesitan, contribuyen a mejorar la calidad de vida de la población y a construir una sociedad más justa.

Durante su intervención, la consejera ha destacado que los premios ponen en valor el trabajo de quienes sostienen cada día oportunidades, derechos y esperanza para miles de personas.

"Las entidades y profesionales que hoy reconocemos representan uno de los mayores activos de Asturias. Su labor transforma vidas, genera comunidad y contribuye a que nadie quede atrás", ha señalado.

Han sido distinguidas la Fundación Banco de Alimentos de Asturias; Parkinson Asturias; la Asociación Emburria; la Agrupación de Sociedades Asturianas de Trabajo Asociado y Economía Social (Asata); el Ayuntamiento de Fuenlabrada y José Antonio García Santaclara Santa, en reconocimiento a más de cuatro décadas de dedicación al servicio de las personas en situación de mayor vulnerabilidad. El galardón se ha concedido a título póstumo.