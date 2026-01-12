'Un monstruo viene a verme', en doble función este viernes

Presentación de la obra 'Un monstruo viene a verme' - AYUNTAMIENTO DE AVILÉS

OVIEDO 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

La obra de teatro 'Un monstruo viene a verme' llega este viernes 16 de enero a Avilés en doble función de la mano de la compañía LaJoven y de la Asociación Española Contra el Cáncer.

Se trata de un proyecto artístico y social conjunto que se representará en el Teatro Palacio Valdés en dos funciones: una matinal dirigida a estudiantes de Secundaria y Bachillerato (11.00 horas) y una vespertina para el público general (20.00 horas), incluida dentro de la programación de escenAvilés y del programa Platea del Ministerio de Cultura.

En España es la compañía LaJoven, de la Fundación Teatro Joven, quien se encarga del montaje de esta pieza, aclamada por el público y la crítica. Se une a la Asociación Española contra el Cáncer en esta producción enmarcada dentro del programa 'Todos contra el Cáncer' con el objetivo de generar un gran alianza de agentes culturales, socio sanitarios, educativos, del sector empresarial e institucionales para compartir el reto de superar el 70% de supervivencia en 2030 y ayudar a concienciar sobre esta enfermedad y vencer los tabúes que hay en torno a ella.