Un montañero trasladado al Hospital de Arriondas tras lesionarse en un tobillo

Archivo - Hospital Grande Covián, en Arriondas. - Xuan Cueto - Europa Press - Archivo

OVIEDO, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Grupo de Rescate de Bomberos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA), a bordo del helicóptero medicalizado, ha evacuado este jueves al Hospital de Arriondas a un montañero que presentaba una posible fractura de tobillo tras sufrir un incidente en la canal del sedo del Hombre Muerto, dentro del concejo asturiano de Cabrales.

El Centro de Coordinación de Emergencias del 112 Asturias recibió el aviso de auxilio a las 11.34 horas. Tras la voz de alarma, se movilizó de inmediato al equipo de rescate aéreo para proceder a la localización, atención sanitaria de urgencia y posterior evacuación del deportista afectado en la zona de montaña.

Una vez completada la intervención en el enclave de Picos de Europa y efectuado el traslado del herido hasta el centro hospitalario para su evaluación médica, el operativo finalizó su servicio y la aeronave regresó a su base a las 13.53 horas.