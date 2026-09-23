Monteserín anunciará este jueves la restructuración del Gobierno en Avilés tras la ruptura de Izquierda Unida del pacto

Archivo - La alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín. - EUROPA PRESS. - Archivo

OVIEDO, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Ejecutiva Municipal del PSOE de Avilés ha abordado este miércoles la situación política de la ciudad y el nuevo escenario que se abre tras la decisión de Izquierda Unida de poner fin al pacto de Gobierno municipal. En la reunión se analizó el trabajo desarrollado desde 2023 y se valoró de manera positiva el realizado conjuntamente con Izquierda Unida durante la etapa de gobierno compartido. La alcaldesa, Mariví Monteserín, anunciará este jueves el reparto de competencias que hasta ahora asumían los dos concejales de IU.

En una nota de prensa, la Ejecutiva local del PSOE señala que la posición mantenida por IU durante los últimos meses, "con dificultades para asumir las responsabilidades derivadas de su pertenencia al Gobierno municipal", había generado una situación que "resultaba difícil de sostener". Ante la salida de IU del Gobierno municipal, se abre un nuevo escenario político que el PSOE afronta "con serenidad, responsabilidad y determinación", convencidos de que el Ayuntamiento "tiene capacidad para seguir funcionando con normalidad"

La dirección Agrupación Socialista destaca que el cambio en la composición del Gobierno municipal "no supone un cambio en las prioridades de la ciudad ni una paralización de la acción de gobierno".

"El PSOE seguirá trabajando para impulsar los proyectos y actuaciones que Avilés necesita, con especial atención a ámbitos fundamentales para el futuro de la ciudad, como las políticas de vivienda, los servicios sociales, la transformación urbana y la mejora de los servicios públicos", han asegurado.

La Agrupación Socialista ha reafirmado además su voluntad de reforzar la acción del Gobierno municipal, mantener la estabilidad institucional y cumplir con las actuaciones recogidas en el acuerdo de gobierno alcanzado al inicio del mandato, al considerar que "se trata de compromisos con la ciudadanía y no únicamente entre las fuerzas políticas que lo suscribieron". En este sentido, los socialistas esperan contar con "la responsabilidad y la lealtad de Izquierda Unida para facilitar el cumplimiento de aquellas actuaciones que forman parte del acuerdo".