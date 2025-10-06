Monteserín destaca el potencial de Avilés como enclave para la innovación tecnológica en el XX aniversario de DXC

La alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín, durante su intervención en el acto conmemorativo del XX aniversario de DXC Technology. - AYTO. AVILÉS

OVIEDO, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín, ha subrayado este lunes el papel clave de la compañía tecnológica DXC en el proceso de transformación de la ciudad durante las últimas dos décadas, con motivo del acto de conmemoración del 20º aniversario de la empresa en el municipio.

"Es un honor participar en este aniversario de una empresa que, en un momento de grandes transformaciones para nuestra ciudad, decidió que ningún otro lugar era más adecuado que Avilés", señaló Monteserín, quien consideró que la continuidad de DXC en el municipio es "la mejor evidencia de que aquella decisión fue acertada".

Durante su intervención, la regidora repasó los hitos más destacados en el cambio urbano, económico y ambiental de Avilés desde 2005, año en que la entonces CSC comenzó su actividad en la ciudad. En aquel momento, recordó, no existían todavía infraestructuras como el Centro Niemeyer, la Escuela Superior de Arte o el Parque Científico Tecnológico Avilés Isla de la Innovación, y apenas se contaba con dos centros de I+D.

Monteserín valoró que Avilés haya pasado en apenas dos décadas a ser reconocida por la Asociación de Parques Tecnológicos de España como uno de los principales enclaves de innovación industrial del país, con un crecimiento que ha llevado a la ciudad a contar actualmente con 10 centros de I+D industriales, "el mayor número en toda Asturias".

La alcaldesa puso en valor el respaldo institucional a esta estrategia de transformación y crecimiento. Entre los principales proyectos, destacó la creación de la Manzana del Talento en el antiguo Instituto de Valliniello, en colaboración con el Gobierno de Asturias. Esta iniciativa albergará una aceleradora de empresas, nuevas líneas de investigación industrial y formación a demanda en función de las necesidades del tejido productivo.

Asimismo, mencionó la reciente presentación de la ampliación del Parque Científico Tecnológico Isla de la Innovación, con 220.000 metros cuadrados adicionales destinados a acoger centros de innovación y actividad tecnológica, en coordinación con el desarrollo del suelo de Baterías.

"Queremos atraer industria con un alto componente de innovación, sostenible y moderna, pero también otros perfiles como centros de I+D, laboratorios o oficinas tecnológicas ligadas a los sectores científico y tecnológico", apuntó Monteserín, quien explicó que este nuevo espacio incluirá también usos residenciales, comerciales y de ocio, con zonas verdes y criterios de sostenibilidad.

La alcaldesa también destacó la mejora medioambiental alcanzada por la ciudad, que ha dejado atrás sus índices críticos de contaminación para convertirse en un ejemplo de sostenibilidad urbana. Además, señaló el impulso a la política de vivienda, con nuevos desarrollos apoyados por los gobiernos regional y central, para dar respuesta a la creciente demanda motivada por las inversiones privadas que está atrayendo la ciudad.

Por último, recordó que el Ayuntamiento ha movilizado casi 35 millones de euros en fondos europeos en los últimos años, a los que se suman más de 5 millones de euros concedidos recientemente a través del programa FEDER.

"Estos 20 años han sido de gran transformación para Avilés y para DXC. Contamos con un gran futuro por delante que seguiremos compartiendo, haciendo de esta ciudad un enclave altamente atractivo para la inversión y para la vida", concluyó.