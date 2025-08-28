Monteserín reivindica la conexión rural de Avilés y el trabajo del sector primario en el CXLI Certamen de Ganado

OVIEDO, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín, ha reivindicado este jueves la conexión rural de la ciudad y ha destacado el papel esencial del sector primario en el desarrollo económico y social, durante su intervención en el acto de clausura del Certamen de Ganado de San Agustín, que este año celebra su edición número 141.

"Fidelidad a lo que somos e innovación", ha resumido Monteserín en el Pabellón de Exposiciones de La Magdalena, donde ha subrayado que la clave del progreso está en la cooperación entre sectores productivos, la colaboración público-privada y la generación de sinergias desde el conocimiento y la experiencia local.

La regidora ha elogiado el esfuerzo diario de los profesionales del campo frente a la llamada "España vaciada" y ha remarcado la necesidad de apoyar la actividad agroganadera como recurso para el desarrollo económico. "El cuidado de vuestras explotaciones, que son también nuestros montes y campos, no debe ser una carga, sino una oportunidad", ha señalado en su intervención.

En este contexto, Monteserín ha recordado la importancia de contar con medios de prevención y operativos de extinción eficaces frente a emergencias como los incendios forestales, aludiendo a la labor de la Unidad Militar de Emergencias (UME), impulsada durante el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero.

Durante su intervención, ha celebrado el éxito del certamen, que este año ha contado con la participación de 92 ganaderías de toda Asturias, lo que supone un incremento del 14% respecto a la edición anterior. Razas como la asturiana de los valles y de la montaña, la parda de montaña, el asturcón, la ovella xalda, el gochu asturcelta o la cabra bermeya han sido protagonistas del encuentro.

Monteserín ha recordado también a figuras destacadas del certamen ya fallecidas, como Pepe Serafo y Manuel Elías Prado, de la ganadería La Era, y ha dedicado un emotivo mensaje a sus familias.

"Desde Avilés reivindicamos el producto de cercanía, una industria agropecuaria de transformación puntera y la soberanía alimentaria que sin vosotros no sería posible", ha concluido.