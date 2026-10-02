Monteserín resalta la importancia de un enfoque integral en las políticas municipales

Mariví Monteserín, en la apertura de la jornada - AYUNTAMIENTO DE AVILÉS

OVIEDO, 2 Oct. (EUROPA PRESS -

La alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín, ha resaltado la importancia de un enfoque integral en las políticas municipales. Ha sido en su discurso de apertura de la jornada 'Promoviendo el envejecimiento saludable en el entorno local', de la Red Española de Ciudades Saludables

"Hablar de ciudades saludables es hablar de salud, pero también de cómo diseñamos nuestras calles y nuestros barrios, es hablar de nuestro modelo de movilidad, de la accesibilidad de nuestras calles y de los espacios públicos", ha comentado.

Monteserín ha subrayado que la salud no se construye solamente en los centros sanitarios. "Se construye también en nuestras calles, en nuestros barrios, en nuestras relaciones y en nuestra vida cotidiana", enfatizando la necesidad de un enfoque integral en las políticas municipales que incorpore la salud de forma transversal e intersectorial a través de herramientas como la Mesa Intersectorial de Salud.

La alcaldesa ha destacado que Avilés ha priorizado especialmente la salud mental y el bienestar emocional, habiendo firmado "el Pacto por la Salud Mental en el Principado de Asturias" y formando parte del grupo de ciudades fundadoras de la Red Europea de Ciudades por la Salud Mental, considerando que "la salud mental no empieza cuando aparece una enfermedad" sino que implica "prevención, bienestar emocional, relaciones sociales, participación, cuidados y comunidad".

En este contexto, se ha referido al Plan Municipal de Soledad No Deseada, que "parte de una idea que me parece especialmente importante: detectar, acompañar y crear vínculos", mediante una red comunitaria capaz de prevenir situaciones de aislamiento y vulnerabilidad.

Asimismo, ha señalado que iniciativas como "Por tu salud, muévete" o los programas de gimnasia en parques responden a esta visión integral, ya que "moverse es salud. Pero salir a caminar en grupo es algo más que hacer ejercicio".

Finalmente, Monteserín ha concluido que "una ciudad saludable es aquella que crea las condiciones para que las personas puedan moverse, relacionarse, participar, sentirse útiles, sentirse acompañadas y desarrollar su proyecto de vida con la mayor autonomía posible", subrayando que encuentros como este "nos ayudan" a construir "ciudades más saludables, más inclusivas, más humanas y con comunidades más fuertes".