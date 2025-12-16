Moonshine Wagon clausura con todas las entradas vendidas el ciclo Factoría Sound 2025

La banda Moonshine Wagon. - MOONSHINE WAGON

AVILÉS 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

La banda Moonshine Wagon cerrará este viernes, 19 de diciembre, el ciclo Factoría Sound 2025 con un concierto en la Sala Escénica de la Factoría Cultural de Avilés, cuyas entradas están agotadas desde hace dos meses.

El grupo, procedente del Valle de Ayala (Álava), celebra este año su duodécimo aniversario con un directo en el que combina instrumentos tradicionales del bluegrass -violín, mandolina, banjo, bouzouki, guitarra y contrabajo- con elementos de metal acústico.

Moonshine Wagon ha ofrecido más de un millón de conciertos en más de 20 países desde su fundación en 2013. En esta ocasión, serán los únicos artistas españoles en el último bloque de programación del ciclo musical.

En 2025 la formación ha publicado un disco recopilatorio que reúne temas destacados de sus cuatro álbumes anteriores, como parte de la conmemoración de su trayectoria, y prepara un nuevo trabajo y una gira internacional para 2026.