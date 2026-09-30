Morán señala que intentarán culminar la evaluación ambiental de Lloreda-Veriña en el tiempo "más corto posible"

El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, antes de participar en la clausura del Congreso 'Hablemos de agua', organizado por el Clúster del Agua del Principado, en el Teatro de la Laboral, en Gijón. - EUROPA PRESS

GIJÓN, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, con respecto a la licitación del desdoblamiento de Lloreda-Veriña, ha apuntado a la necesidad de realizar una evaluación ambiental.

En este sentido, ha explicado que, en el proceso de recogida de información de los distintos organismos, se ha puesto de manifiesto un conjunto de necesidades que es necesario incorporar al proyecto y, atendiendo a esas peticiones de distintos organismos, tanto de la comunidad autónoma como de la propia Administración General del Estado, se aprecia que no es suficiente una evaluación simplificada, sino que tiene que ir a una evaluación ordinaria.

"Nada distinto de lo que a cualquier otro proyecto supone", ha asegurado, en declaraciones a los medios de comunicación, antes de participar en la clausura del Congreso 'Hablemos de agua', organizado por el Clúster del Agua del Principado, en el Teatro de la Laboral, en Gijón.

Preguntado por estimación de plazos, ha señalado que, en materia de evaluación ambiental, es difícil hablar de periodos temporales Y es muy arriesgado poner fechas límite, porque hay un procedimiento de consulta en el cual participa todo aquel que considere sus intereses o sus derechos afectados.

Por este motivo, ha incidido en que no pueden saber nunca cuál es el volumen de las observaciones o alegaciones que se puedan presentar y si algunas de ellas son tan sustanciales que pueden requerir procedimientos de incorporación de estudios ambientales de mayor envergadura.

Con todo, Morán ha indicado que hay tener en cuenta, primero, garantizar en términos de seguridad jurídica que ninguna de las observaciones debe quedar sin respuesta y que, en último término, todas estas decisiones se intenta que se culminen en el plazo de tiempo "más corto posible".