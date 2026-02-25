Moriyón acusa al Principado de haberse "rendido" en la búsqueda de accesos alternativos a El Musel

Cartel en defensa de la alternativa a los accesos a El Musel colgado del Balcón Municipal de la Casa Consistorial de Gijón. - EUROPA PRESS

GIJÓN, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, ha expresado este miércoles su malestar y preocupación ante las manifestaciones del Gobierno del Principado de estos últimos días acerca de regular el tráfico pesado en la avenida de Príncipe de Asturias para así aliviar la contaminación en la zona Oeste de la ciudad.

"Ya está bien de generar falsas expectativas a la ciudadanía", ha reclamado Moriyón, en rueda de prensa en el Consistorio gijonés, en la que ha asegurado que esas manifestaciones evidencian que el Gobierno asturiano se ha "rendido" en la búsqueda de alternativas de acceso al puerto gijonés de El Musel.

"Es una rendición total", ha asegurado la regidora, quien ha dejado claro que la propuesta del Principado de regulación del tráfico "no soluciona el problema".

Moriyón ha recordado que el consejero de Movilidad, Alejandro Calvo, se había comprometido ante el Consejo Social Municipal a darle una alternativa al fallido vial de Jove y presentarla al Ministerio, que resultó ser el paso a través de Aboño.

De eso, ha recalcado que ha pasado año y medio y ni siquiera se pide esa alternativa, sino que se conforma con que unos cuantos camiones pasen por La Calzada y a menos velocidad.

La alcaldesa ha insistido en que, desde el Ayuntamiento, están "peleando" por sacar todo el tráfico pesado de la avenida de Príncipe de Asturias. "Claramente el Principado se ha rendido", ha reiterado.

"El Ayuntamiento no se rinde, no vamos a dejar tirados a los vecinos", ha sostenido Moriyón, quien ha recordado que a Gijón se le deben más de 200 millones de euros del fallido vial de Jove, y que se había dicho que se emplearían para reinvertir en infraestructuras en Gijón.

De vuelta a la citada avenida, ha recalcado que la solución no se puede quedar en querer cortar el paso a unos cuantos camiones. Ha lamentado, a este respecto, que aquella alternativa por Aboño se haya "diluido" y no se sepa nada de ello. "El Ayuntamiento no lo va a aceptar", ha advertido al Gobierno asturiano y al Ministerio.

Ha llamado la atención, asimismo, sobre que el Estado es el dueño de la avenida de Príncipe de Asturias, por lo que se ha preguntado si se quiere pasar de soterrar el vial de Jove por 230 millones de euros a aceptar que pasen menos camiones y tráfico por esta avenida.

Para ella, este cambio en el Principado le transmite que no solo a ella es a quien no le cogen el teléfono en el Ministerio. Ha contrarrestado, eso sí, esta postura con la relativa al Plan de Vías, donde ha señalado que hay "fluidez" y una colaboración "absoluta" por parte de la Consejería. Algo que no ocurre con los accesos a El Musel, donde hay "vía muerta".

Preguntada por la reclamación ante el Defensor del Pueblo de la solución a los accesos a El Musel por motivos de salud, ha indicado que están ultimando los informes para presentarlos, inicialmente, en la primera quincena del próximo mes de marzo.

"Hay un apagón informativo total", ha insistido sobre la valoración del Ministerio respecto a los accesos a El Musel a través de Aboño. Tampoco se sabe nada sobre por qué no se licita el desdoblamiento en la GJ10, que ha considerado "importantísimo".

Ha señalado, unido a ello, que en la carta remitida al Ministerio por el Ayuntamiento, se preguntaba por tres cuestiones clave, que son si seguía reservada la partida de más de 200 millones de euros del vial de Jove para infraestructuras en la ciudad, si creen que se pueda humanizar la avenida Príncipe de Asturias sin tener garantizados los accesos a El Musel por otra vía y si esta vía ven factible que sea por Aboño.

Moriyón ha aludido a que el secretario de Estado de Transportes José Antonio Santano, dijo en su momento que sin tener garantizados los accesos a El Musel por la vía correspondiente no iban a ceder la titularidad de la citada avenida y no se iba a poder humanizar.