Moriyón destaca que la Cruz Naval con distintivo blanco es un reconocimiento a toda la ciudad

GIJÓN, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, ha recibido este jueves la Cruz Naval con distintivo blanco, que ha considerado una forma de devolver a la ciudad el "cariño" que dio a los hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas durante la celebración del Difas en 2024.

Así lo ha destacado durante el acto de entrega de la citada distinción en el Museo Naval, en Madrid, presidido por la ministra de Defensa, Margarita Robles, en el que la regidora gijonesa ha estado acompañada del concejal de Relaciones Institucionales y Juventud, Jorge González-Palacios.

Moriyón, en respuesta a los medios de comunicación, ha incidido en que desde ese año las circunstancias han cambiado "favorablemente", ya que hoy día la industria de la defensa comienza a asentarse en Gijón a través de la empresa Indra.

Una implantación que, a mayores según la alcaldesa, supuso que 157 familias no se quedarán sin trabajo, con referencia a la compra del Tallerón de Duro Felguera y la subrogación de la plantilla.