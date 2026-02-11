Moriyón, dispuesta a acudir al Defensor del Pueblo si es necesario para tener una alternativa al vial de Jove

Carlos Arias, en representación de la Asociación de Vecinos 'Alfonso Camín', de La Calzada, interviene en el Pleno Municipal de Gijón. - EUROPA PRESS

La alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, ha expresado este miércoles su malestar ante la falta de respuesta del Ministerio de Transportes sobre la alternativa al fallido vial de Jove, que fije unos accesos al puerto gijonés de El Musel sin pasar por la avenida de Príncipe de Asturias.

Moriyón, que ha remarcado que es ya una cuestión de salud, ha avanzado que en encargará a los servicios jurídicos que exploren todas las vías posibles para reclamar al Ministerio los nuevos accesos portuarios, a lo que ha asegurado que no descarta el acudir, incluso, al Defensor del Pueblo.

Así lo ha indicado, durante el Pleno Municipal, tras el ruego presentado, dentro de la iniciativa popular, por Carlos Arias, en representación de la Asociación de Vecinos 'Alfonso Camín', de La Calzada.

Ha apuntado, asimismo, que ha pedido que la reciban en el Ministerio de Transportes, a lo que ha aclarado que no tiene por qué ser su titular, Óscar Puente. Ha lamentado, unido a ello, que tenían una relación "fluida" con el secretario de Estado, José Antonio Santano, pero, según ella, "parece que está dejando de haberla por su parte".

Por contra, ha destacado que con el Gobierno del Principado y con el consejero en esta materia, Alejandro Calvo, siempre han mantenido y mantienen "una sintonía y una fluidez". "No hay un enfrentamiento", ha asegurado, a lo que ha puesto de ejemplo que acogieron la idea alternativa presentada por este sobre el desdoblamiento de la GJ10. No obstante, ha incidido en que este "no llega" y no saben por qué.

La alcaldesa, al tiempo, ha remarcado que no han obtenido respuesta del Ministerio respecto al mantenimiento de la inversión prevista para el vial de Jove que no se ejecutó, ni sobre la humanización de la avenida de Príncipe de Asturias antes de tener resueltos definitivamente los accesos a El Musel ni, tampoco, sobre si trabajan en la solución alternativa por Aboño.

"Es un problema de salud y nos tienen que dar amparo de alguna manera", ha conminado la alcaldesa sobre el tráfico intenso de camiones por la zona Oeste. "Seguiremos en esa lucha", ha indicado sobre la reclamación de unos accesos alternativos al puerto.

Ha llamado la atención, también, que siempre que ha ido a un Ministerio igual te dan la solución o no, o no la que uno quiere, "pero no recibir creo que es la primera vez que me pasa", ha llamado la atención.

Sí que ha dicho tener respuesta al derribo del viaducto de Carlos Marx, "pero de la otra cuestión no hay manera, no la quieren enfrentar, no escuchan, no la quieren abordar", ha insistido.

Arias, por su parte, ha exigido una solución "clara y concreta" para un problema que arrastra ya tres décadas, como es el tráfico de miles de camiones al día que atraviesan el barrio, cruzando una zona densamente poblada, algunos de ellos incluso transportando cargas peligrosas.

"Se trata de una situación tremendamente injusta, anacrónica y que afecta al bienestar, a la calidad de vida y a la salud de muchos miles de gijoneses", ha advertido. "Lo peor es que parece que no se vislumbra ninguna solución en el horizonte", ha lamentado.

Ha arremetido, en este sentido, contra la "impasibilidad y la inoperancia" de las instituciones. "Nos sentimos, la verdad, defraudados y desamparados, pero que nadie lo dude, seguiremos peleando", ha recalcado.

"No es el momento de tirar balones fuera ni de pensar en el control de daños, es el momento de ser firmes y exigir soluciones", ha instado al Ayuntamiento, pese a decir que son conscientes de que la máxima responsabilidad corresponde al Ministerio.

Dicho esto, ha considerado que las autoridades regionales tienen que ser capaces de "presionar" en Madrid y defender los intereses de los asturianos, en este caso de los gijoneses, así como las autoridades municipales, de las que ha incidido en que pueden hacer "mucho más que mandar cartas", ha apostillado con referencia a la misiva remitida por Moriyón al Ministerio.

Sobre ello, ha apuntado que está muy bien, pero es "insuficiente", al tiempo que ha recordado al Ayuntamiento que dispone de herramientas "más contundentes" para presionar, si de verdad tienen voluntad de hacerlo.

Se ha referido aquí, al Plan de Calidad del Aire y su protocolo, con el que se puede limitar el paso de camiones cuando los niveles de contaminación alcanzan determinados valores.

"Pedimos la aplicación estricta y rigurosa de ese plan, así como ordenar el cese de tráfico de camiones con mercancías peligrosas por el medio de nuestra ciudad", ha conminado Arias. Este ha instado, también, a se exploren todas las posibilidades jurídicas y legales que tenga a su disposición el Ayuntamiento.

Eso sí, ha dejado claro que no están en contra de los camiones en sí, ni de los trabajadores del transporte, sino que reclaman unos accesos alternativos al puerto.

Ha llamado la atención, por otra parte, sobre dónde están los 300 millones de inversión que "de un plumazo" se desvanecieron, según él, con referencia al presupuesto del vial de Jove.

Además, ha aludido a los cortes de tráfico y movilizaciones de los vecinos en los últimos dos meses, sin que hayan obtenido respuesta ni solución. "Cuando la ciudadanía se siente ninguneada, pierde la confianza en las instituciones y en sus gobiernos", ha alertado.

"Reclamamos soluciones, un plan con una calendarización, con una partida presupuestaria y con un seguimiento que nos abra un horizonte de esperanza, no solo para La Calzada, sino para toda la ciudad", ha exigido.

Al tiempo, ha pedido a las cuatro instituciones implicadas --Ayuntamiento, Puertos del Estado, Principado y Ministerio de Transportes-- que se reúnan y busquen una solución.

Ha adelantado, unido a ello, que el próximo día 25 harán una marcha desde Cuatro Caminos hasta la plaza Mayor, a lo que ha mostrado su confianza en que sean recibidos en el Ayuntamiento. También en este día volverán a Cuatro Caminos, "a seguir peleando por el futuro de nuestro barrio", ha señalado. "Si quieren unirse serán bienvenidos", ha trasladado a la Corporación.