Moriyón encarga un "rastreo exhaustivo" para verificar si existen contratos con empresas del caso 'Enredadera'

Publicado 06/08/2018 12:58:54 CET

La regidora gijonesa defiende su presencia en el Descenso del Sella al ser el Ayuntamiento patrocinador

GIJÓN, 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón (Foro), ha solicitado a diversos departamentos municipales que se haga "un rastreo exhaustivo" de las empresas con las que hubo contrataciones, para averiguar si alguna tiene relación con el caso 'Enredadera'.

En el caso de que haya alguno, ha pedido que se describan las circunstancias en las que se concedió esa adjudicación y también todos los nombres que componían la Mesa de Contratación. Así lo ha indicado, en declaraciones a los medios de comunicación, durante su participación en los actos de homenaje a Gaspar Melchor de Jovellanos.

Ha explicado, en este sentido, que ha pedido los informes a la interventora municipal, al secretario de la Junta de Gobierno, al jefe de la Asesoría Jurídica, a la secretaria de la Fundación Municipal de Servicios Sociales y a la jefa del Servicio de Contratación del Ayuntamiento.

"Yo no he tenido ningún contacto político ni ninguna reunión con lo que entiendo las personas que aparecen en los medios de comunicación", ha recalcalcado referente a los supuestos investigados. No le consta, según ella, que desde los Juzgados, a día de hoy, hayan solicitado cualquier tipo de documentación al Ayuntamiento relacionada con este caso.

Dicho esto, ha apuntado que ya en Comisión de Hacienda se comunicó que no constaba relación del Ayuntamiento con empresas vinculadas al caso'Enredadera'.

En cuanto a la petición de los grupos de la oposición de un Pleno Extraordinario sobre este tema, ha señalado que se atenderá según el Reglamento.

A este respecto, ha apuntado que para atender a esta petición han de empezar por pedir estos informes y todas las cuestiones que procedan de revisión de contratos. La regidora gijonesa ha recordado también que los concejales tienen acceso a todos los expedientes de contratación.

DESCENSO DEL SELLA

Por otro lado, ha defendido su presencia en el Descenso del Sella, al tiempo que ha recalcado que el Ayuntamiento de Gijón es patrocinador de este evento.

Ha matizado, asimismo, que el tiempo que dedica a su partido, con lo que tiene que ver con la candidatura a la Presidencia del Principado en las elecciones de 2019, no se lo resta a su labor en el Ayuntamiento. "Es un tiempo que no se resta en modo alguno a la Alcaldía".