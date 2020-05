Moriyón (Foro) anuncia medidas judiciales por "irregularidades" de la anterior dirección y la expulsión de Pedro Leal

Unos 200 militantes solicitan incoar expediente disciplinario a Moriyón por "abuso de poder"

OVIEDO, 28 May. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Foro, Carmen Moriyón, ha anunciado este jueves que la formación emprenderá medidas judiciales por las "irregularidades" de la anterior dirección que han sido detectadas en una auditoría. Igualmente, ha comunicado que la Comisión Directiva ratificó esta tarde la decisión del Comité de Garantías Estatutarias de expulsar del partido al hasta ahora diputado autonómico Pedro Leal.

Así lo ha dicho en declaraciones a los medios al término de la citada Comisión Directiva, afirmando que este órgano "ha hecho hoy un ejercicio de decencia política ante la sociedad asturiana".

"Como es nuestro deber, acordamos tomar las medidas judiciales que procedan a la vista de los resultados de la auditoría encargada en diciembre de 2019 revela posibles irregularidades muy graves, como que, por ejemplo, Foro pagó una sede en Madrid que nadie pisó y que nadie conoció", ha apuntado.

Asimismo, Carmen Moriyón dio a conocer que "la Comisión Directiva de Foro ha ratificado también la decisión del Comité de Garantías Estatutarias de expulsar a Pedro Leal", que, según dijo, fue aprobada por 22 votos a favor y un voto en contra.

"Me siento decepcionada, no me avergüenza decirlo", ha reconocido Moriyón al término de la reunión ordinaria que se ha celebrado en la Cámara de Comercio de Oviedo, según indican desde Foro en nota de prensa.

La presidenta de Foro también se refirió a la deuda del partido y el pago a los proveedores y se mostró "muy satisfecha" porque, según dijo, "va mucho mejor de lo que diseñamos en el plan de pagos inicial". "El pago de la deuda es mi objetivo principal como presidenta y en estos momentos Foro ya ha reducido a la mitad la deuda con sus proveedores, mejorando las previsiones iniciales", concluyó.

UNOS 200 MILITANTES PIDEN EXPEDIENTAR A MORIYÓN

Por otra parte, este mismo jueves la vocal de la Comisión Directiva de Foro Gijón, Cecilia Sierra, ha indicado que 197 militantes de Foro solicitaron incoar expediente disciplinario a Carmen Moriyón "por vulneración de Estatutos, dejación de funciones y maniobras arbitrarias de modificación de la Comisión Directiva, constitutivas de abuso de poder".

"Al tipificarse como muy graves y graves las infracciones cometidas por Carmen Moriyón, procede que se adopten medidas cautelares de suspensión provisional de su cargo de Presidenta", señala en un escrito.

Para Sierra, el "único interés político y personal" de Moriyón es "purgar a quienes se oponen a sus manejos -Álvarez-Cascos, Pedro Leal, Daniel Armas, Jorge Fernández- para que Foro derive en un partido nacionalista y entregue el voto decisivo a la oficialidad del bable".

"Estamos ante un nuevo 'Pacto del Duernu' para entregar al PSOE los votos del centroderecha asturiano y convertirlos en cómplices del empobrecimiento, el desempleo, la despoblación, el clientelismo y el aislamiento del Principado", dice.