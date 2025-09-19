Moriyón, en la inauguración de los jardines José Antonio Rodríguez Canal: "Fue memoria de la ciudad"

"No he conocido a ninguna persona que superase a Canal en gijonesismo", afirma el director de El Comercio

La alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, ha elogiado este viernes la figura del periodista José Antonio Rodríguez Canal, fallecido en diciembre de 2022, del que ha destacado que supo entender, sentir y empaparse del municipio gijonés.

Así lo ha señalado con motivo del acto de inauguración de los jardines que llevan su nombre, entre la avenida de la Costa y la calle Vicente Innerarity, espacio conocido por el Continental.

De él, ha remarcado, asimismo, que fue un gijonés que "encontró en el periodismo la forma de vivir y sentir la ciudad que amaba". No solo eso, para la alcaldesa, Canal fue mucho más que un periodista, "fue memoria de Gijón, testigo privilegiado de sus transformaciones y narrador de cabecera de sus ilusiones y de sus desafíos".

Moriyón también ha apuntado sobre él que, durante más de 40 años, a través de las páginas del diario El Comercio, ejerció una profesión "difícil, con un rigor, una ética y un carácter capaz de dejar huella en varias generaciones de periodistas". Incluso, ha recalcado que todavía hoy en día "resulta imposible saber quién dio más a quién", con referencia a si El Comercio a Canal o Canal El Comercio.

"No hablaba de Gijón desde la distancia, sino desde lo más hondo de su oficio, desde el compromiso inequívoco de quien se sabe parte de la ciudad que relata", ha asegurado la regidora gijonesa. Su legado, a su juicio, es "el reflejo de nuestra identidad", entendido como un sentimiento de pertenencia y que a lo largo de los años ha logrado hacer de Gijón una ciudad "única".

Ha llamado la atención, eso sí, sobre que Gijón supo reconocer en vida la labor de Canal con la Medalla de Plata de la Villa, "un merecido homenaje a su trayectoria, que fue también un homenaje a una forma de estar en el mundo y que él siempre dijo sentir como un homenaje colectivo", ha indicado.

Ha señalado, asimismo, que con estos jardines que llevan su nombre, a caballo entre el barrio de La Arena y la plaza de El Bibio, Gijón "deja grabado en su ciudad al hombre que siempre defendió sus raíces, al periodista implicado en la historia de esta villa".

Por su parte, el director del diario El Comercio, Ángel González, ha incidido en que la de hoy no es la inauguración de un espacio público más, sino que se trata de honrar a un "excepcional" periodista, del que ha resaltado que dedicó toda su vida a "defender el progreso" de esta ciudad desde las páginas del periódico.

"No he conocido a ninguna persona que superase a Canal en gijonesismo", ha sostenido González, quien ha matizado que no era un localismo exacerbado, sino que lo usaba para ampliar la mirada en favor de una Asturias mejor y de un país más prospero, según él.

Ha remarcado, también, que en sus escritos figuran las claves que definen la idiosincrasia de Gijón. "La personalidad que él tenía, con todas sus bondades y sus contradicciones, respondían a las mismas pautas de esta villa", ha augurado.