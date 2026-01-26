Moriyón invita al PSOE a dejar de lado la "soberbia" ante una ciudad "lanzada" hacia el futuro

La alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, preside el Pleno Debate del Estado del Municipio. - EUROPA PRESS

GIJÓN, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, ha reivindicado este lunes que la ciudad "ha recuperado ritmo, ilusión y liderazgo", gracias a un Gobierno de coalición sólido.

Moriyón, durante el Pleno Debate del Estado del Municipio, ha tirado de hechos, como la adjudicación de las obras de Tabacalera, el proyecto de Naval Azul, la nueva Comisaría Local o la ampliación del Parque Científico Tecnológico en La Pecuaria para tratar de aplacar las críticas de una oposición que ha contrapuesto a todo ello una imagen de paralización y de descoordinación entre los dos socios de Gobierno, Foro y PP.

En este contexto, ha destacado la adjudicación de obras del Albergue Covadonga en la Junta de Gobierno de este próximo martes, como demostración del compromiso social del Ejecutivo municipal. A esto ha sumado un nuevo modelo de atención más personalizada a los colectivos vulnerables o un nuevo comedor social gestionado por la Fundación Municipal de Servicios Sociales (FMSS).

Ha arremetido, por otra lado, contra el Ministerio de Transportes ante la falta de solución a los accesos al puerto de El Musel, alternativa al vial de Jove soterrado, o del nuevo convenio del Plan de Vías y la licitación de la demolición del viaducto de Carlos Marx.

Ha mencionado, sobre esto, al ex ministro José Luis Ábalos, cuando "micro en mano" se 'vendió' en Gijón como "salvador" del Plan de Vías. Para la alcaldesa, es "incomprensible" que Principado y Ministerio, con más capacidad que el Ayuntamiento, no han hecho avances.

De igual manera se ha referido a los accesos a El Musel, a lo que ha recalcado que La Calzada no puede seguir siendo "la autopista de la contaminación y el peligro". Ha pedido, frente a "fraudes electorales y promesas vacías", plazos y presupuesto.

Sí que ha valorado la alternativa dada por la Consejería, si bien ha lamentado que la línea de Asturias a Madrid "está cortada" porque del otro lado, "no la quieren", con referencia a la 'nula' influencia del Gobierno asturiano en el central, del mismo signo político.

Frente a ello, ha asegurado que va a seguir pidiendo explicaciones públicas al Ministerio. Para ella, sacar los camiones de la avenida de Príncipe de Asturias no es una concesión que se haga a Gijón, sino una obligación.

Relacionado con el vial de Jove, ha asegurado que le inquieta que el PSOE, al que ha pedido abandonar la "soberbia" en favor de la ciudad, diga ahora que tenían una alternativa el mismo día que el Ministerio dio por fallida la licitación, al dar a entender que conocían la decisión ministerial antes que la alcaldesa.

Por otro lado, ha negado que esté "rota" la negociación con el Gobierno autonómico para la cesión de suelo municipal donde construir vivienda pública, ya que las reuniones se han emplazado para este próximo mes de febrero.

También ha remarcado que, con el traslado de la colección del museo Nicanor Piñole, supieron rectificar tras escuchar a los colectivos implicados.

Por otro lado, ha destacado que Indra salvó a 119 familias que se iban a quedar en la calle y ha recalcado que está en el sector de Defensa, pero no tiene chimeneas, con alusión a industrias más contaminantes.

Moriyón les ha preguntado, además, sobre el paseo en el antiguo astillero Naval Gijón, si lo que les molesta es que se haya abierto el paso a la ciudadanía y si lo que querían era que siguiera "la cochinera allí".

En otro orden de temas, entre críticas por "falta de liderazgo" a la hora de reclamar en Madrid las infraestructuras pendientes, ha retado a la oposición a que si tienen influencia en el partido, la usen y, si no, que lo digan abiertamente.

La alcaldesa ha hecho también un balance de lo que supusieron los mandatos del PSOE en la ciudad antes de la llegada de Foro en 2011, especialmente por la anulación dos veces del Plan General de Ordenación.

"Se sumió a la ciudad en una inseguridad jurídica permanente", ha asegurado, además de afirmar que el PSOE "hipotecó el crecimiento de Gijón por diez años".

Frente a ello, ha ensalzado la gestión de los gobiernos de Foro, este tercero en coalición con el PP, que han posibilitado grandes proyectos y la llegada futura de la Universidad Europea. Moriyón ha recordado que esto último no implica que no se apoye a la pública.

La alcaldesa, asimismo, sobre Tabacalera, licitada por 21 millones, ha augurado que va ella, a ser un "trasatlántico cultural que va a marcar el Norte de España".

Ha contrapuesto este modelo del PSOE para este edificio histórico y ha resaltado el que hayan recuperado el Palacio de Revillagigedo para exponer el patrimonio municipal.

Unido a ello, ha destacado la Residencia de artistas o el Festival del Arco Atlántico, este último recuperado tras eliminarlo el PSOE. "Ni venimos a destruir ni a romper", ha remarcado sobre que Foro no eliminó actividades del PSOE.

En cuanto al "abandono" de barrios aludido por la oposición, Moriyón lo ha rebatido con cifras de inversión, como pueda ser 70.000 euros para el derribo del Soccer, dos millones de euros para el pabellón deportivo de La Calzada, el derribo de las naves de Flex o la escuela infantil del Llano. Otra actuación resaltada por Moriyón son la renovación de la flota de autobuses de Emtusa.

Respecto a las críticas sobre que si el Gobierno tiene más presupuesto es gracias a las mayores aportaciones del Estado, Moriyón ha achacado esto a la mayor "voracidad" impositiva del Gobierno central.

ACCESO A LA VIVIENDA

Sobre la Vivienda, ha recordado que la competencia es autonómica y estatal y, pese a ello, la oposición culpa al Ayuntamiento. En esta materia, ha reivindicado el Plan Llave y ha considerado la Ley de Vivienda Estatal un 'fracaso', ya que no hacen nada para aumentar el parque público de vivienda. También ha animado a la oposición a abandonar "las trincheras ideológicas".

Ha aludido, en este punto, a Sogepsa, de la que ha reprochado que expropiaba a dueños terreno rústico, "urbanizándolo y adjudicándolo a dedo". "El pufo de Sogepsa lo estamos pagando todos los asturianos", ha llamado la atención.

Al tiempo, ha arremetido contra el "freno ideológico" del Principado al Gobierno al Plan Llave y ha afirmado que a los constructores el Ayuntamiento no les regala "nada".

A su juicio, es un "escollo insalvable" el que no se suba el precio del módulo de vivienda protegida, ya que a las constructoras no le salen las cuentas. "No vamos a parar", ha asegurado sobre la búsqueda de soluciones al problema de acceso a la vivienda.

Ha recordado, a la oposición, que los pisos de Peritos son gracias, en parte, a fondos europeos y a que el Ayuntamiento modificó el PGO en tiempo récord para poder construir un supermercado en los bajos para que cuadraran las cuentas.

Con todo, ha resaltado que todo se ha hecho "sin levantar la voz", con muchas horas de trabajo y una constante búsqueda de consensos. Ha lamentado, en cambio, el "burdo" intento del PSOE de frenar Naval Azul con el cambio en la Presidencia de El Musel.

Se ha referido, por otro lado, a que con este Gobierno se han aprobado tres presupuestos con ausencia de voracidad recaudadora, que han posibilitado el aumento en más de 70.000 metros cuadrados del patrimonio municipal. Al tiempo, ha resaltado el nivel de ejecución de inversión.

En cuanto a la movilidad, ha abogado por una transición hacia una más sostenible pero "no a gritos, ni desde el dogma", con referencia a no querer imponer sanciones a los vecinos de La Calzada en la Zona de Bajas Emisiones hasta no tener una ruta alternativa a El Musel. "No es prohibir por prohibir, es ofrecer opciones", ha recalcado.

Con todo, ha prometido que este mandato va de devolver certezas a la ciudad y la confianza de que esta funciona y lidera y que el progreso no se construye "a costa de nadie".