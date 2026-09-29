Moriyón, en el patrón de la Policía Local de Gijón: "La seguridad de una ciudad es una tarea compartida"

La alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, hace entrega, a la viuda e hija de Juan Carlos Francisco Casado, de la distinción de la Policía Local a título póstumo durante el acto de celebración de la Policía Local, con motivo de su patrón, San Miguel. - EUROPA PRESS

GIJÓN, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, ha puesto en valor, este martes, el trabajo desarrollado por la Policía Local para con la ciudad y con sus ciudadanos

Así lo ha indicado durante su intervención en el acto de celebración de la Policía Local, con motivo de San Miguel, su patrón, frente a la Jefatura local, un edificio del que ha destacado que ha cumplido el objetivo con el que se concibió, que era ser una herramienta para trabajar mejor.

Ha elogiado, dentro de las distinciones que otorga la Policía Local, la acción de cuatro personas que, por encima del deber se lanzaron este año al agua en San Lorenzo para auxiliar a varios menores y a una familia de cinco miembros que se encontraban en apuros; o que no dudaron en perseguir a quien estaba delinquiendo, haciendo posible su arresto.

"Nadie les obligaba", ha recalcado la regidora, quien ha agregado que "tomaron una decisión en segundos, y esa decisión cambió el final de la historia". "En nombre de Gijón, gracias", les ha trasladado.

También ha tenido palabras para Juan Carlos Francisco Casado, ya fallecido, quien fue motorista, dedicó muchos años a la Oficina General y terminó su trayectoria en el VICOP, "hasta que una larga enfermedad se lo llevó demasiado pronto", ha lamentado. En este caso, la distinción ha sido recogida por su viuda, María Jesús Ordieres, y su hija, a quienes ha trasladado el cariño de toda la Corporación y de quienes compartieron servicio con él.

A estas distinciones se suma el reconocimiento a las personas o servicios que colaboran con la Policía Local y, de forma especial, ha puesto en valor el 30 aniversario del Centro Asesor de la Mujer.

"La seguridad de una ciudad es una tarea compartida", ha defendido Moriyón, quien ha mencionado las distinciones entregadas a personal de otros Cuerpos, como el teniente José Manuel Bartolomé, de la Guardia Civil, y la inspectora jefe Yolanda Suárez, de la Policía Nacional, sobre todo en momentos como el apagón del año pasado y en el Centro de Coordinación del Plan de Emergencias Municipal activado por el eclipse del mes pasado.

"En ambas ocasiones Gijón respondió con orden y con calma, y eso no ocurre por casualidad", ha apuntado, a lo que ha señalado que esto ocurre "porque hay profesionales que se conocen, se entienden y confían entre sí".

Una confianza, a su modo de ver, como la que la ciudadanía deposita en esta Policía Local. "Quienes hoy recibís una distinción, desde el Intendente Marcos Antonio Puente y los Subinspectores Juan Carlos Vidal y Christian Coviella hasta cada agente que hoy ha recogido su diploma, representáis lo mejor de un cuerpo que responde con temple, con criterio y con humanidad", ha remarcado.

"Detrás de cada diploma hay una intervención concreta, una noche larga, una decisión difícil tomada con aplomo", ha enfatizado, antes de darles la enhorabuena. "El compromiso de este Gobierno con la Policía Local se mide en hechos", ha agregado.

La alcaldesa ha resaltado que, al comienzo del mandato, la plantilla de la Policía Local contaba con 298 agentes, mientras que hoy día supera los 310. Asimismo, ha señalado que el Plan Estratégico que presentó el Ayuntamiento este año marca el objetivo de los 350, "la cifra más alta de su historia", ha asegurado.

Por otra parte, ha elogiado el apoyo de las familias de los agentes de la Policía Local, "sin las que nada de esto sería posible", se ha mostrado convencida, como también ha recordado a los agentes fallecidos, en este año Juan Carlos Francisco Casado.

"Gijón sabe lo que tiene en su Policía Local, y esta alcaldesa no va a dejar de trabajar para estar a su altura", ha trasladado a los agentes.

La concejala de Seguridad Ciudadana, Nuria Bravo, ha elogiado la labor de la Policía Local y ha recordado a los agentes ya fallecidos, quienes "dejaron parte de su vida al servicio de Gijón".

"La Policía de Gijón tiene una historia que merece ser recordada, respetada y continuada", ha resaltado Bravo, quien ha comprometido su apoyo con la plantilla.

Ha recalcado, también, que hablar de seguridad no es hablar únicamente de multas, de tráfico, de controles o de intervenciones, sino hablar también de seguridad y de calidad de vida.

"Gijón sabe que estáis allí y Gijón os necesita", les ha trasladado. "Os necesita profesionales preparados, cercanos y comprometidos", ha apuntado.