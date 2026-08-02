Moriyón rechaza la ampliación de las zonas tensionadas y dice que defenderá a Gijón de una "intromisión"

Archivo - La alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, en rueda de prensa en el Consistorio gijonés. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 2 Ago. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, ha acusado este domingo al consejero de Ordenación del Territorio, Ovidio Zapico, de "amenazar" con declarar todo el municipio como zona tensionada tras anunciar que el Principado estudia ampliar estas declaraciones a una segunda fase.

En una publicación en sus redes sociales, Moriyón sostiene que las manifestaciones del consejero "evidencian que la preocupación de la extrema izquierda no es el acceso a la vivienda en los barrios, sino intervenir al completo la ciudad de Gijón". A su juicio, se trata de "una amenaza velada que rompe cualquier puente institucional y democrático".

La regidora afirma que el Ayuntamiento utilizará "todas las medidas a su alcance" para defender la ciudad de lo que considera "una intromisión desde un despacho de Oviedo" y reprocha al consejero que pretenda decidir "unilateralmente" sobre el futuro del municipio.

Este sábado, Zapico anunció que el Principado trabaja en una segunda fase de declaraciones de zonas tensionadas que incluiría el estudio de nuevas áreas, entre ellas el resto de Gijón, además de otros municipios asturianos.