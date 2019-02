Moriyón, segura de que cualquier Gobierno respetará "sí o sí" el convenio del Plan de Vías

Publicado 15/02/2019 12:51:50 CET

GIJÓN, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón (Foro), se ha mostrado convencida de que, tras el consenso alcanzado en torno al Plan de Vías de manera unánime por los seis grupos políticos y con los vecinos, los gobiernos sucesivos respetarán el acuerdo alcanzado.

"Cualquier Corporación y Gobierno de España tendrá que respetarlo "sí o sí", ha defendido durante el balance hecho a sus ocho años de mandato en el Forum organizado por el diario El Comercio.

"Uno debe arriesgar y apostar por lo que cree", ha defendido sobre su llegada al Ayuntamiento, que supuso, a su modo de ver, un cambio tras 30 años de gobiernos socialistas. "Logramos romper la inercia", ha destacado.

Vuelta la vista ocho años atrás, Moriyón ha enfatizado que lograron reducir la deuda, no subieron impuestos, bajaron el IBI, congelaron el billete de bus y el recibo de basura y del agua se ha mantenido en cinco años.

Especialmente ha destacado que bajo su mandato el Ayuntamiento pasó de una deuda a 31 de diciembre de 2010 de 221 millones de euros a 119 millones al cierre del ejercicio de 2018 (-102 millones de euros), algo que ha atribuido a que renunciaron a negocios "con deuda encubierta", ha remarcado.

Es más, ha apuntado que el Ayuntamiento, en contra de lo que se dice por la oposición, no tiene un problema de ingresos, sino de gastos derivados de competencias que no le corresponden.

Respecto a su faceta como alcaldesa, ha achacado, en parte, el retraso en algunas obras a la prórroga presupuestaria, a la nueva ley de contratos, a las plantillas limitadas de personal y anteriormente a las bajas temerarias.

Ha reconocido, en este caso, que no se va satisfecha porque uno siempre quiere que las obras vayan a más y mejor. Sin embargo, ha enfatizado que, en el caso de Tabacalera, no se podría haber ido más deprisa por los hallazgos "importantísimos" arqueológicos. Ha recalcado, eso sí, que ahora la obra está consolidada y el edificio no corre peligro, por lo que la próxima Corporación decidirá su uso.

Moriyón, por otro lado, ha destacado que el Gobierno local fue consciente de la necesidad de emplear recursos en materia empleo y servicios sociales, y más cuando en 2013 en la ciudad se registraron 31.000 parados.

117 MILLONES EN INVERSIONES

En materia de inversión, ha resaltado que la suma total ejecutada en este último mandato es de 117 millones, con un promedio de 30 millones al año. Especialmente ha remarcado la apuesta "muy decidida" por las ayudas a fachadas y barrios degradados.

Ha apuntado, asimismo, que todos los proyectos de inversión requieren un trabajo my serio, muy riguroso y exhaustivo de los servicios arquitectónicos del Ayuntamiento. Entre otras obras, ha citado las inversiones en las sede de asociaciones de vecinos, la rehabilitación de edificios históricos como Tabacalera (5 millones de euros ejecutados), la antigua Escuela de Comercio (4,5 millones), mejoras en colegios e instalaciones deportivas o la ampliación del edificio Asturias del Parque Científico y Tecnológico.

A futuro, ha indicado que está adjudicada ya la construcción de la nueva Comisaría de Policía Local a Acciona por 7,2 millones de euros, cuyas obras empezarán en breve, mientras que ya se ha iniciado los trabajos de la nueva Escuela Infantil de Contrueces (1,6 millones de euros) y hay previstos tres millones de euros para la habilitación del antiguo colegio Cabrales en escuela infantil -pendiente del bueno de Patrimonio del Principado--.

Tampoco se descuidaron los jardines de la ciudad, según la regidora, quien ha resaltado los 600.000 euros ya invertidos en el parque Isabel la Católica, los casi 500.000 en la reforma de la zona infantil del parque de Begoña o los 658.000 euros de la remodelación del parque de 'La Serena'.

ETAPA "MUY FRUCTÍFERA"

Pero sí hay algo que ha destacado la alcaldesa de estos cuatro últimos años ha sido haber tenido la oportunidad de sentarse a discutir con los grupos políticos diversas cuestiones importantes para la ciudad. "Ha sido una etapa muy fructífera para Gijón", ha sostenido.

Entre otros asuntos, ha aludido al consenso conseguido para desbloquear el Plan de Vías o la aprobación del Plan General de Ordenación (PGO), que da seguridad jurídica tras dos anulaciones judiciales seguidas y será una herramienta de inversión y estímulo económico para desarrollar nuevos proyectos.

A su juicio, el testigo que puede dejar esta Corporación a la próxima es que este es el camino, el del consenso. Ha señalado, además, que fue un mandato "de mucha oficina", de mucho sentarse y de atender en tiempo y forma a todos los grupos políticos para que ninguno se sintiera apartado. También ha citado los acuerdos de concertación social, a lo que ha agradecido el trabajo y diálogo de los agentes sociales todos estos años.

Preguntada por otras cuestiones, ha recordado que el Ayuntamiento no tiene competencias en materia de Medio Ambiente, pero aún así se implicó en varias medidas para su mejora en el concejo. Ha destacado la mejor coordinación entre administraciones y también con las empresas, como es la inversión de 30 millones de euros en medidas medioambientales anunciada por Arcelor. A esto ha sumado que las cifras de partículas contaminantes han mejorado con el Plan de Calidad de Aire.

Por otro lado, ha visto muy necesaria la puesta en marcha de la regasificadora de El Musel de cara al cambio del carbón al gas. Además, ha insistido en defender la implantación del Grado de Actividades Físicas y del Deporte en Gijón, una ciudad que, a su juici, respira por todos los poros deporte.

Por otro lado, ha confesado, sobre su paso por el Ayuntamiento, que ha habido muchos momentos "tristes y desagradables" en el primer mandato porque les tildaban de "okupas" y eran los nuevos que venían "a romper". Sin embargo, ha incidido en que, para ella, fue un honor ser alcaldesa y poder representar a los ciudadanos, a lo que ha añadido que mereció la pena todo lo que pasó porque se ha podido llegar a acuerdos por unanimidad o mayoría.

Ha apuntado, asimismo, que como alcaldesa, en estos meses que restan de mandato, el reto más inmediato para ella es la aprobación en el Pleno de todos esos créditos para convenios con entidades -afectados por la prórroga presupuestaria-- y nuevas inversiones.

'OBLIGADOS' A LLEGAR A ACUERDOS

Preguntada por la situación política, ha reconocido que la crispación es "tremenda", como "tremenda" es la desafección que hay en la sociedad de la política. "Se está poniendo muy difícil", ha apuntado, para añadir después que cuesta elaborar las listas electorales. No obstante, ha indicado que la credibilidad personal de los integrantes de Foro es lo único que puede diferenciarles y superar esta etapa.

Unido a ello, ha incidido en que las personas han decidido que quieren esta fragmentación política y si los políticos no van a saber trabajar con esto y llegar a acuerdos y sumar, "van a quedar fuera", ha advertido.

Sobre el salto dado a la política regional, ha opinado que la municipalidad "roba mucha energía". A este respecto, ha considerado que los ciudadanos deben tener equipos y personas "con energía máxima".

Moriyón, que da ya su etapa municipal por "concluida", ha explicado que si bien no le pidieron ni le aclamaron "nunca" para que se presentara a este reto, sí le ayudaron mucho sus compañeros a que decidiera ponerse al frente de Foro para encabezar la candidatura.

Ha remarcado, asimismo, que le da mucha tranquilidad saber que el hospital está ahí y que si uno tiene un fracaso personal, y no puede con la tarea encomendada, tiene el hospital para volver, con referencia a Cabueñes, donde es cirujana.

"Eso me da tranquilidad para ir ligera de equipaje y sin mochilas", ha insistido, para reiterar después que no es valentía, sino que tiene la red de la Sanidad pública para afrontar retos sabiendo que puede volver al hospital.