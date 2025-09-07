Morochos actuarán en Gijón el 3 de octubre dentro del ciclo 'Momentos Alhambra'

OVIEDO 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El dúo madrileño Morochos, formado por los hermanos gemelos Juan e Ignacio, actuará el viernes 3 de octubre en la Sala Acapulco de Gijón dentro del ciclo 'Momentos Alhambra', una iniciativa cultural impulsada por Cervezas Alhambra que este año celebra su centenario.

Con su característica fusión de flamenco y pop, Morochos prometen convertir la cita en una de las más esperadas del otoño musical asturiano. El grupo llega a Gijón con una propuesta sonora fresca y vitalista que combina guitarra, cajón y letras cargadas de experiencias compartidas, alegría y emoción.

La actuación se enmarca en la nueva edición de 'Momentos Alhambra', un ciclo que busca acercar al público experiencias musicales únicas en salas y espacios efímeros repartidos por todo el país, con una programación guiada por la sensibilidad, la autenticidad y la atención al detalle.

En esta nueva etapa artística, Morochos apuestan por una producción más madura, en la que exploran también emociones como el desamor, la ansiedad o la incertidumbre, sin renunciar a su esencia optimista y cercana.

Las entradas para el concierto ya están disponibles a través de la plataforma entradas.com.