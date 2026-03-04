Morosidad del alquiler en Asturias: la deuda media alcanza los 4.875 euros

Archivo - Cerradura y llaves. - GEORGE BECKER / ISTOCK - Archivo

OVIEDO 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

La morosidad del alquiler en Asturias se sitúa en 4.875 euros, lo que equivaldría a más de 6 meses de renta impagada, según el Observatorio del Alquiler de la Fundación Alquiler Seguro, que refleja un aumento del 14,3% de la morosidad respecto a 2024. La cifra que registra Asturias es inferior a la media nacional, de 8.489,3 euros.

En cuanto a las cuantías absolutas registradas por el estudio, Asturias se sitúa en el bloque de regiones con niveles de deuda acumulada generalmente inferiores a los 5.000 euros. No obstante, el análisis de este ejercicio confirma una brecha persistente donde la cuantía de la deuda está directamente relacionada con las rentas de alquiler de cada zona y el dinamismo económico regional.

El esfuerzo financiero que los inquilinos deben destinar al pago de las mensualidades ha alcanzado límites en todo el territorio nacional, situándose en una media del 34% de sus ingresos mensuales. Esta situación, que se agrava en los grandes núcleos urbanos y zonas costeras, provoca que en algunos casos, cualquier imprevisto económico pueda derivar en una falta de pago sostenida en el tiempo, transformando retrasos puntuales en deudas de larga duración.

Respecto a la evolución de la morosidad, el análisis de la variación porcentual revela un crecimiento significativo con respecto al ejercicio anterior. Si en el periodo de 2023 a 2024, Asturias registraba un incremento moderado del 5,7%, los datos de 2025 muestran que la variación interanual ha escalado hasta el 14,3%. Estos datos confirman que el crecimiento ha seguido la inercia del indicador nacional, el cual ha experimentado un aumento del 16,5% en el presente estudio frente al 4,2% del año anterior.