Un motorista herido tras un accidente de tráfico en la A-8 a la altura de Montico (Carreño)

OVIEDO 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un motorista ha resultado herido en un accidente de tráfico en la A-8, a la altura de la estación de servicio de Montico, sentido Cantabria, en Carreño.

Según los datos facilitados por el Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU) el afectado ha sido trasladado por la UVI Móvil de Avilés al Hospital de Cabueñes. El Centro de Coordinación de Emergencias recibió el aviso a las 17.35 horas, ha informado el SEPA en nota de prensa. En la llamada se indicó que había un motorista caído y estaba debajo de un coche. De inmediato se movilizó a tres efectivos de Bomberos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA), con base en Avilés, que se trasladaron con el furgón multisocorro y el vehículo primera salida.

Una vez en el lugar comprobaron que efectivamente el accidentado se encontraba debajo de un vehículo y procedieron a su rescate. Tras finalizar la intervención, los bomberos retiraron de la zona a las 18.27 horas. La sala del 112 del SEPA informaron a la Guardia Civil y al SAMU.