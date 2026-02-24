Movilidad comenzará las obras de desdoblamiento de 8 tramos del Corredor del Nalón este año

Archivo - Corredor del Nalón. As-117. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias del Gobierno asturiano, Alejandro Calvo, ha asegurado este martes que su departamento comenzará las obras de desdoblamiento de ocho tramos del Corredor del Nalón, la AS-117, antes de que finalice este año 2026.

Calvo ha explicado en Comisión que la primera de las actuaciones será la del enlace de Ciaño, por su "viabilidad técnica inmediata" y ha rechazado la idea de desdoblar por completo el corredor ya que en algunos puntos es "extremadamente complejo".

El titular de Movilidad ha respondido en estos términos al diputado de Vox Gonzalo Centeno, quien le ha preguntado sobre el proyecto para desdoblar en su totalidad el corredor. El Gobierno, ha dicho Calvo, va a acometer una actuación "integral" que mejorará la carretera y favorecerá la seguridad y la fluidez del tráfico, pero sin desdoblarlo por completo.

Las actuaciones se centrarán en mejorar incorporaciones y salidas del corredor, con carriles adicionales para aumentar la capacidad en las zonas que sea necesario y de manera compatible con el entorno urbano que rodea al corredor. Estas intervenciones, ha dicho, mejorarán entre un 15 y un 30% la capacidad de la vía.

Por su parte, el diputado de Vox ha reprochado al consejero que "prometiese" que iba a desdoblar el corredor al completo y ahora plantee otro tipo de acciones. También le ha afeado que la inversión prevista para el corredor en 2026 sea "prácticamente" inexistente porque "desdoblar 3,5 kilómetros entre Sama y El Entrego es demasiado caro" mientras se destinan "15 millones para la llingua".

Calvo le ha respondido que el compromiso del Principado no era hacer el desdoblamiento completo, sino analizar la viabilidad técnica del desdoblamiento. "Un desdoblamiento integral en la zona urbana de El Entrego plantea una viabilidad ambiental prácticamente nula", ha insistido.

AVANCES EN LA VARIANTE DE CAYÉS

Por otro lado, y respecto al estado de las actuaciones para avanzar en la variante de Cayés, en Llanera, Calvo ha asegurado que se ha avanzado "de manera significativa".

Preguntado por el diputado del PP Pedro de Rueda a este respecto, el consejero ha asegurado que se trata de una vía de titularidad municipal pero el Principado está trabajando conjuntamente con el Ayuntamiento para analizar las soluciones para reducir el paso de tráfico pesado. Para ello se analizará la posibilidad de aprovechar caminos existentes.

De Rueda, por su parte, ha asegurado que las Administraciones llegan "demasiado tarde" para aportar una solución a una situación que está haciendo que los vecinos pierdan calidad de vida por "un tráfico que no deberían tener que soportar".