Movilidad instala la pasarela peatonal del puerto de Cudillero

Pasarela peatonal en Cudillero - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias del Gobierno asturiano ha izado y recolocado esta mañana la estructura de la pasarela peatonal del puerto de Cudillero, que se ha sometido a una renovación integral para mejorar la seguridad y comodidad de los usuarios. Una gran grúa ha izado la estructura, de 6,2 toneladas de peso, hasta colocarla en su posición original.

Según ha informado el Gobierno asturiano este miércoles, el viceconsejero de Infraestructuras y Movilidad Sostenible, Jorge García, y el alcalde de Cudillero, Carlos Valle, han presenciado parte de estas maniobras.

La pasarela se ha instalado esta mañana y se abrirá a los peatones una vez que las losas de cimentación hayan fraguado convenientemente y se efectúen las correspondientes pruebas de carga. La previsión es que pueda estar en servicio a principios de septiembre, si no hay incidencias.

El Gobierno de Asturias ha invertido más de 425.000 euros en renovar completamente la estructura de la pasarela, tanto el tablero como los arcos. Las piezas se han trasladado por separado hasta el puerto seco de la localidad pixueta, donde se han ensamblado.