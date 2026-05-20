Movilidad licita por 1,8 millones la mejora del tramo entre el túnel de Calabazos y Casares en el corredor del Narcea

Movilidad licita por 1,8 millones la mejora de 11 kilómetros en el corredor del Narcea - PRINCIPADO

OVIEDO, 20 May. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias ha licitado las obras para la mejora integral del tramo que une el túnel de Calabazos con Casares, en el corredor del Narcea. La actuación cuenta con un presupuesto máximo de 1.844.748 euros, el plazo para presentar ofertas estará abierto hasta el 15 de junio y las obras se ejecutarán en siete meses.

Esta nueva actuación sobre la AS-15 (Corniana/Cornellana- Puerto de Zárreu) mejorará 11,4 kilómetros entre los puntos 22,9 y 34,3 y reparará el firme, mejorará el drenaje y renovará los elementos de señalización y seguridad, tal y como ha explicado el consejero de Movilidad, Alejandro Calvo.

Con esta licitación, el Gobierno de Asturias tiene en marcha inversiones por valor de más de 3,5 millones en diversas obras de mejora en el corredor del Narcea, que acondicionarán más de 20 kilómetros. También está en fase de licitación la reforma de 8,8 kilómetros en el tramo entre Cangas del Narcea y La Venta, que supondrá rehabilitar el firme entre los puntos kilométricos 57,5 y 75,6 de la vía.

Ambas licitaciones sobre el corredor del Narcea se encuentran entre los compromisos recogidos en el plan del suroccidente que el Principado está desarrollando en Cangas del Narcea, Tineo, Allande, Ibias y Degaña. El Ejecutivo ha movilizado ya más de 60 de los 80 millones comprometidos.

Otras partes de este mismo tramo entre Cangas del Narcea y La Venta ya fueron renovadas en 2023 en el marco de este plan: el segmento entre las poblaciones de Chanu y La Riela y las travesías de Cibuyu y Augüera.