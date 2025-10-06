Movilidad licita por 69.000 euros la redacción del estudio para mejorar la protección del puerto de La Arena

OVIEDO 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Asturias encargará un estudio de alternativas y de impacto ambiental para la mejora de la protección del puerto de La Arena, en Soto del Barco, con el fin de reducir la entrada de sedimentos y mejorar así la operatividad y seguridad de las instalaciones y las embarcaciones. La Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias ha licitado por 69.385 euros los trabajos de redacción del estudio, con un plazo de ejecución de seis meses. Las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el 14 de octubre.

El objeto del estudio es recoger alternativas técnicas y ambientales para la construcción de nuevas infraestructuras que protejan el puerto y reduzcan el volumen y frecuencia de los dragados. Actualmente, el puerto de La Arena cuenta solo con un pantalán flotante atenuador del oleaje como elemento de abrigo, según ha explicado el Principado en nota de prensa.

El puerto de La Arena, ubicado en la margen derecha de la desembocadura del río Nalón, está incluido entre las áreas ambientalmente protegidas por la Red Natura 2000. Por tanto, todas las actuaciones que se definan han de cumplir las preceptivas normas.

El Principado pretende realizar un estudio que analice "en profundidad" todas las condiciones de contorno, tanto físicas como medioambientales, que condicionan el funcionamiento del puerto. De este modo, se podrá definir una configuración portuaria que respete todos los condicionantes medioambientales y resuelva los problemas actuales.

También está abierto el concurso para afrontar labores de dragado en la dársena de La Arena. El Ejecutivo autonómico invertirá en total 534.000 euros para afrontar estos trabajos en el canal de entrada a los puertos de La Arena y San Esteban de Pravia y en la propia dársena.