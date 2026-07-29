Movilidad reclama al Ministerio más seguridad en las obras del túnel de El Negrón tras un incidente

Las obras del túnel del Negrón obligarán a desviar el tráfico por una sola calzada hasta noviembre - TRANSPORTES

OVIEDO, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Movilidad, Cooperación Local y Gestión de Emergencias ha trasladado al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible su "profunda preocupación" por el incidente registrado el pasado 28 de julio en el túnel de El Negrón, en la AP-66, durante las obras de modernización de la infraestructura.

Según ha informado el departamento autonómico a través de la red social X, el Principado ha remitido al Ministerio un escrito al que ha adjuntado la comunicación de la Confederación Española de Transporte de Mercancías (Cesintra), en la que la organización detalla los daños sufridos por varios vehículos pesados y alerta de deficiencias de seguridad durante la ejecución de las obras.

En ese documento, Cesintra solicita la adopción de medidas urgentes para evitar que se repitan incidentes similares.

Asimismo, la Consejería ha pedido al Ministerio que informe "con la máxima transparencia" sobre las circunstancias en las que se produjo el suceso, las actuaciones desarrolladas desde que se tuvo conocimiento del mismo y las medidas adoptadas o previstas para garantizar la seguridad mientras continúan las obras.

El Gobierno asturiano considera que este nuevo incidente "resulta inaceptable" y sostiene que se suma a las continuas restricciones, afecciones al tráfico y a la degradación del servicio que, a su juicio, soportan diariamente los usuarios de la AP-66. En este sentido, subraya que "la seguridad y la calidad de una infraestructura estratégica para Asturias no pueden seguir viéndose comprometidas".