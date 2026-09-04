Movilidad renueva la carretera SL-5, entre Las Sentiniegas y Prieiru

Licitación - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias ha licitado por 365.949 euros las obras de mejora de la carretera SL-5, en el tramo entre las localidades salenses de Las Sentiniegas y Prieiru.

Según ha informado el Gobierno asturiano, los trabajos permitirán la renovación integral de 1,1 kilómetros de vía, en la que se mejorará el ancho de la plataforma y se sustituirá el firme. El plazo previsto para ejecutar las obras es de 4 meses y las empresas interesadas en presentar ofertas podrán hacerlo hasta el 23 de septiembre.

El Principado asumió el pasado otoño la titularidad de este tramo de la SL-5, después de que el Ayuntamiento de Salas tramitara su cesión. La carretera SL-5 conecta la carretera N-634, en las proximidades de La Peña, con la AS-369 Salas-Pravia, en la localidad de Prieiru.

El proyecto prevé una mejora del ancho y la capacidad de la plataforma y mejoras en los sistemas de drenaje de la vía. También está previsto renovar el firme en todo el tramo y reforzar la seguridad mediante la instalación de barreras de seguridad, señales verticales, balizas en la curvas y marcas al borde de calzada.