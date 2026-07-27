Muere un hombre de 86 años tras circular en sentido contrario en dirección Gijón y chocar de frente con otro vehículo

Archivo - Vehículo de la Guardia Civil en una imagen de archivo. - GUARDIA CIVIL - Archivo

OVIEDO, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 86 años ha fallecido este lunes tras circular en sentido contrario por la AS-II, en Gijón, y colisionar frontalmente con otro turismo, cuyo conductor ha resultado herido de gravedad.

Según ha informado la Guardia Civil, el siniestro se produjo sobre las 14.50 horas, cuando un vehículo Toyota RAV4 se incorporó de forma antirreglamentaria a la autovía en sentido Gijón, pero circulando en dirección contraria. Como consecuencia, el turismo colisionó frontalmente con un Hyundai Tucson que circulaba correctamente por la vía en dirección a Gijón.

El conductor del Toyota, un vecino de Gijón de 86 años, falleció en el accidente, mientras que el conductor del otro vehículo resultó herido de gravedad.

Hasta el lugar se desplazaron cuatro patrullas y el Equipo de Investigación de Siniestros Viales (UNI) del Destacamento de Tráfico de la Guardia Civil de Gijón.v