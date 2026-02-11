Un muerto y tres heridos tras una pelea en La Felguera, Langreo

La Policía Nacional investiga el escenario donde un hombre ha fallecido y otras tres personas han resultado heridas leves tras una reyerta este miércoles en La Felguera, Langreo.
La Policía Nacional investiga el escenario donde un hombre ha fallecido y otras tres personas han resultado heridas leves tras una reyerta este miércoles en La Felguera, Langreo. - JUAN VEGA
Europa Press Asturias
Publicado: miércoles, 11 febrero 2026 20:22
   OVIEDO, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

   Un hombre ha fallecido y otras tres personas han resultado heridas leves este miércoles tras una reyerta en La Felguera, Langreo, según han confirmado a Europa Press fuentes de Delegación del Gobierno en Asturias.

   Los hechos se produjeron durante la mañana y, como consecuencia de la pelea se ha detenido a una persona, tal y como ha podido verificar esta misma fuente.

   La Policía Nacional continúa investigando las circunstancias de la reyerta y las causas que provocaron la muerte del hombre.

