Un muerto y tres heridos tras una pelea en La Felguera, Langreo

La Policía Nacional investiga el escenario donde un hombre ha fallecido y otras tres personas han resultado heridas leves tras una reyerta este miércoles en La Felguera, Langreo. - JUAN VEGA

OVIEDO, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha fallecido y otras tres personas han resultado heridas leves este miércoles tras una reyerta en La Felguera, Langreo, según han confirmado a Europa Press fuentes de Delegación del Gobierno en Asturias.

Los hechos se produjeron durante la mañana y, como consecuencia de la pelea se ha detenido a una persona, tal y como ha podido verificar esta misma fuente.

La Policía Nacional continúa investigando las circunstancias de la reyerta y las causas que provocaron la muerte del hombre.