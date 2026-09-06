La muestra 'En femenino y en plural' reúne en Oviedo la obra de 14 creadoras asturianas contemporáneas

Foto grupal de las creadoras participantes. - MARCIAL GÓMEZ

OVIEDO, 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Sala de exposiciones del Edificio Histórico de la Universidad de Oviedo acogerá la exposición colectiva En femenino y en plural, una muestra que reúne el trabajo plástico de 14 creadoras del panorama artístico asturiano contemporáneo.

La iniciativa, que se inaugurará el jueves 10 de septiembre, se enmarca dentro de la sexta edición del proyecto 'Contra el canon', desarrollado por la Asociación Feminista de Asturias (AFA) 'Clara Campoamor' y el Vicerrectorado de Extensión Universitaria y Proyección Cultural de la institución académica

La exposición recoge obras de Ángeles Palomeque, Ascensión Fuentes, Beatriz Gutiérrez, Charo Garpe, Cristina Ortiz, Daniela Zanzoni, Dolores Trabanco, Encarnación Domingo, Lidia Rodríguez, Marina Ladero, Pilar del Val, Purificación Trabanco, Raquel Miranda y Trinidad Formoso. Con esta propuesta colectiva, la organización conmemora el 50 aniversario de la Asociación Feminista de Asturias, tras haber apostado en las cinco ediciones anteriores de 'Contra el canon' por muestras individuales de artistas como Chelo Sanjurjo, Mabel Lavandera, María Álvarez, Jezabel Rodríguez y Elena Rato.

El profesor y comisario de arte Santiago Martínez ha sido el encargado de la coordinación y asesoramiento del proyecto. Martínez ha señalado que algunas de las catorce creadoras participantes son "poco conocidas para el público", un hecho que, a su juicio, "no solo justifica el proyecto 'Contra el canon' de visibilización y documentación de creadoras", sino que también "mantiene vivo el debate" sobre la presencia de las mujeres en la historia del arte.

En este sentido, ha evocado la cuestión planteada a principios de la década de 1970 por la escritora Linda Nochlin acerca de la escasa presencia histórica de grandes artistas femeninas. "Seguimos preguntándonos qué es lo que ha ocurrido en la cultura plástica y en la historia del arte para no considerar la calidad de las mujeres dentro del mundo de la creación", ha afirmado Martínez, quien ha subrayado la necesidad de "evidenciar ese acallamiento" y analizar las causas políticas, sociales y culturales para promover su corrección desde el ámbito educativo.